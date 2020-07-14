أديب يتحدث عن دور لبن الأم في مجابهة كورونا: ناس هتتريق وهتشتم

علاقات و مجتمع

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شدد الإعلامي عمرو أديب، على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن دول العالم أجمع تُجرى العديد من الدراسات والأبحاث من أجل الوصول إلى شيء يفيد في محاربة تلك الجائحة، كما أن هناك الكثير من اللقاحات التي يجرى العمل عليها من أجل إنقاذ البشرية من فيروس كورونا.

وأوضح "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن العلماء كشفوا عن شيء غريب، من الممكن أن يُصبح مادة للسخرية منه أو توجيه شتائم له، "لو قولتها بقى فيه نكت هتطلع بايخة، وناس ممكن تاخد الموضوع بهزار وتقعد تشتم بس الموضوع بجد".

وأشار الإعلامي، إلى أن ما توصل له العلماء وهو أمر يدعو للغرابة، أن لبن الأم قد يقضي على فيروس كورونا، وقام العلماء بعمل تجارب محدودة حول هذا الأمر، "قالوا اللبن ده قدر يبقى عنده كفاءة مع فيروس كورونا، الموضوع بجد لأنه فيه مواد بتقوي المناعة، فيه ناس هتطلع نكت وتقول ونجيب لبن الأم منين، بس أنا حبيت أقول عن الموضوع ده لأنه مهم".