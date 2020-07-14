ريهام أيمن بفستان و"برنيطة" في جلسة تصوير.. ومتابعون: المكان ده فين؟

علاقات و مجتمع
نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، جلسة تصوير جديدة خضعت لها.
وظهرت "ريهام" خلال جلسة التصوير بفستان أبيض و"برنيطة"، وحازت الصور على إعجاب متابعيها، وجاءت من ضمن التعليقات: "المكان حلو أوي، اللي يعرف المكان ده فين يقولنا معلومات عنه مكان جميل جدا".
وتزوجت ريهام أيمن، من الفنان شريف رمزي، في 15 مايو 2015، وأنجبا "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل العراف، للزعيم عادل إمام عام 2013.
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