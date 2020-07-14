ذهبت في رحلة بحرية واستمر البحث عنها 6 أيام.. القصة الكاملة لاختفاء نايا ريفيرا في بحيرة بيرو

علاقات و مجتمع

غموض شديد شهده اختفاء الفنانة الأمريكية نايا ريفيرا، منذ الأربعاء الماضي، حينما ذهبت برفقة طفلها "خوسيه هوليس"، البالغ من العمر 4 أعوام، في رحلة بحرية، في بحيرة بيرو، في شمال غربي لوس أنجلوس، لتختفي بعد ذلك ويتم العثور على طفلها وحيدًا، دون أن يكون مصابًا بأذى، مرتديًا سترة النجاة.

وعقب اختفاء 6 أيام، تم العثور على جثة الفنانة الأمريكية، كشفت التقارير الإخبارية العالمية، من خلال حساب مكتب شرطة مقاطعة فنتورا عبر تويتر، أعلن أنه تم العثور على جثة نايا ريفيرا في بحيرة بيرو هذا الصباح، وهناك مؤتمر صحفي في الساعة 2 بعد الظهر، بتوقيت كاليفورنيا عن تفاصيل الحادثة.

كان ذلك بعدما عاشت أسرة الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا، ليلة صعبة، بعد ذهابهم لموقع غرق ابنتهم بأحد شواطئ بحيرات كاليفورنيا، من أجل البحث عنها.

ورصدت الصور زوج نايا ريفيرا، ريان دورسي وهو يقف مصدومًا ويحاول استيعاب هذا الموقف الصعب، خاصة أن علاقتهما شهدت انفصالا ومحاولات رجوع إلى أن انفصلا نهائيًا منذ بضعة أشهر.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صور لوالدتها التي ظهرت وهي تجلس على ركبتها وتبكي بحرقة على رحيل ابنتها، بينما ظهر والدها وهو في وسط المياه وملامح الصدمة على وجهه وهو يحاول البحث عن ابنته.

اختفاء نايا ريفيرا

اختفت الممثلة والمغنية الأمريكية نايا ريفيرا، بعد أن استقلت قارب مع طفلها الصغير، صاحب الـ4 أعوام، في بحيرة Piru في مقاطعة Ventura، بكاليفورنيا، الأربعاء، وهو الأمر الذي أثار اهتمام الكثيرين، وبدأت عمليات البحث عنها، ورجحت وسائل الإعلام الأمريكية وفاتها لاحتمالية غرقها.

ويحقق المسؤولون عن اختفاء الفنانة على أنها "حادث مأساوي"، وفقا لمكتب شريف مقاطعة فنتورا، إن جهود البحث تستأنف اليوم الخميس، "للوهلة الأولى"، ووصفها بأنها غرق محتمل.

وقال النائب كريس داير في مؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس "نأمل في الأفضل، نستعد للأسوأ"، وفق "CNN".

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تفاصيل ليلة اختفاء الممثلة الأمريكية

ذهبت ريفيرا إلى البحيرة بعد ظهر الأربعاء، واستأجرت قاربًا مع طفلها الصغير، وقال النقيب شريف إريك بوشوف في مؤتمر صحفي سابق إنهما شوهدا كلاهما يخرجان من البحيرة معا.

بعد حوالي ثلاث ساعات من مغادرتهم، اكتشفت زورق آخر ينام طفل على متنه، ومن ثم تم إخطار السلطات وبدأت في البحث برفقة فريق الغوص.

وقال بوشوف إنه بينما كان من الصعب الحصول على المعلومات، قال الطفل إنهم ذهبوا للسباحة لكن الأم لم تعد للقارب، فقد كان يرتدي الطفل سترة نجاة وتم العثور على سترة نجاة للبالغين على متن القارب.

وقال داير إنه تم العثور على القارب الذي استأجرته ريفيرا، قارب عائم بغطاء سطح في الطرف الشمالي للبحيرة، وقال إن الرياح غالبا ما تكون عاملا في المنطقة.

ويصل عمق البحيرة إلى 40 قدمًا، ويحتوي الجزء السفلي على الكثير من الحطام.

من هي نايا ريفيرا

- نايا ماري ريفيرا (ولدت في 12 يناير 1987)، في فالنسيا، سانتا كلاريتا، كاليفورنيا، وتبلغ من العمر 33 عامًا.

- وعاشت في لوس أنجلوس معظم أعوامها، وهي من أصل بورتوريكية، أفريقية أمريكية، ألمانية.

- عندما كانت نايا لا تزال تبلغ من العمر8 أعوام، عرضتها والدتها على وكيل أعمالها بعدما كانت قد انتقلت إلى لوس أنجلوس لتبدأ مهنة بعرض الأزياء.

- ممثلة ومغنية أميركية عرفت في دور "سانتانا لوبيز" في المسلسل الموسيقي الكوميدي الدرامي التلفزيوني غلي.

- أطلّت نايا في عدد من الإعلانات التلفزيونية والمسلسلات والأفلام، منها العائلة الملكية مع إيدي مورفي عام1991، بيواتش خلال عام 1996.

- بعد مسلسل غلي، وقّعت نايا عقداً مع شركة تسجيلات كولومبيا لتطلق أول ألبوم سولو.

- تزوجت من الممثل ريان دورسي في عام 2014 وأنجبت ابنهما، خوسيه هوليس الذي كان يصاحبها في القارب، في عام 2015، وانفصلا في عام 2018.