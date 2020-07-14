كتب: هن - 02:16 ص | الثلاثاء 14 يوليو 2020

عرض الشيف الشربيني، طريقة عمل بطاطس بالبشاميل والجبن، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأكلات السهل تحضيرها في المنزل. مقادير عمل بطاطس بالبشاميل والجبن بطاطس طماطم بصل ثوم لحم مفروم صلصة طماطم ملح فلفل مرقة Advertisements جبنة شيدر البشاميل دقيق لبن زبدة كريمة لباني طريقة عمل بطاطس بالبشاميل والجبن افرمي الثوم والبصل مع مكعب مرقة وقلبيهم جيدا مع ملح وفلفل حتى تحمر تماما. أضيفي اللحم المفروم واستمري في تقليبها حتى يتغير لونها. افرمي الطماطم وأضيفي الصلصة للخليط. قطعي البطاطس مكعبات واقليها نصف قلية. تبلي البطاطس بملح وفلفل وضعيها في صينية مدهونة زبدة ثم اللحم المعصج ثم بقية البطاطس. لعمل الباشميل ضعي الزبدة مع الدقيق وقلبيهما جيدا، ثم أضيفي اللبن والكريمة اللباني وجوزة الطيب، واستمري في التقليب حتى تحصلي على القوام المناسب.

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