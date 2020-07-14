5 ألوان مشرقة تتناسب مع البنيّ لإطلالة مواكبة للموضة خلال 2020

الالوان الرائجة في العام 2020 كثيرة، ومن بينها البني الذي لا تبطل موضته مهما مرّت السنوات، إذ يمكن اعتماده في مختلف المواسم، لذا يختاره المصممون لخياطة ملابس تحاكي مختلف الأذواق. البني هو من الألوان التي تعزّز روعة إطلالتكِ في الصور، إذ أنّه يتناسب مع مختلف أنواع البشرة، وهو الخيار المفضّل لمن تعشق الإطلالات الكلاسيكية. و تعتقد الكثيرات أنّه لا يتناسب مع الألوان الحيوية، إلّا أنّه مذهل مع أجملها ، إذ يمكنك تنسيقه مع تدرّجات مشرقة لتحصلي على إطلالة رائعة وحيوية.

تجرّأي واعتمديه مع البرتقالي!

تصاميم من Level Shoes

لا تتفاجئي، فيمكنكِ أن تحقّقي إطلالة مذهلة من خلال المزج بين هذين اللونين. اختاري مثلًا فستانًا بنيًّا، ونسّقيه مع حذاء وحقيبة بالتدرّج البرتقالي، أو العكس لأسلوب أكثر جرأة. بذلك، ستلفتين الأنظار بإطلالة جذابة جدًّا، خصوصًا وأنّ البرتقالي هو من أجمل الألوان الرائجة في ربيع وصيف 2020.

رائع مع الزهري الفاتح

فستان من Miu Miu

البني رائع مع الزهري الفاتح، خصوصًا إذا كان ضمن نقشة، فمثلًا يمكنكِ تنسيق معطف بنقشة الفهد مع توب أو حقيبة زهرية، أو حتّى مع سروال بهذا التدرج لإطلالة أكثر جرأة، فذلك من الطرق المميزة لاعتماد الملابس باللون الزهريّ.

البنيّ مع الفوشيا

حقيبة من Valentino من Farfetch

قد تتردّدين في تنسيق قطعة باللون البني مع أخرى باللون الفوشيا، ولكن سأشارككِ نصيحة رائعة، اختاري سروالًا بنقشة المربّعات بلون البني، ونسّقيه مع حذاء أو حقيبة أو معطف باللون الفوشيا.

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وما رأيكِ بالبرغندي؟

حذاء من Acne Studios من The Outnet

البرغندي هو لون رائع، وستزداد روعته إذا اخترت قطعًا بهذا اللون ونسّقتها مع أخرى باللون البني. وهنا، ننصحكِ بأن تكون الأكسسوارات بالبرغندي، والملابس بالبني، فإذا اعتمدت العكس ستبتعدين بعض الشيء عن صيحات الموضة الرائجة.

لا تتردّدي في تنسيقه مع قطع بلون التركواز

اجمل الالوان التي تتناسب مع البني لاطلالة مواكبة للموضة

التركواز هو من ألوان الملابس التي تعزّز جمال المرأة السمراء، وعلى الرغم من أنّه لا يلقى إعجاب الكثيرات، إلّا أنّه رائج كثيرًا هذا الموسم، فاختاري ما يحلو لكِ من أكسسوارات بهذا اللون، ونسّقيها مع ملابس بتدرّج البني، واستعدّي لتكوني محطّ الأنظار!

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