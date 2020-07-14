فساتين سهرة فاخرة بتوقيع أبرز المصممين لإطلالة خريف 2020

لأن المناسبات الخريفية لا يمكن أن تكتمل بدون فساتين السهرة الفاخرة التي تجعل من إطلالة المرأة مثالية، جاذبةً الأنظار إليها في مختلف السهرات، خصّت دور الأزياء العالمية المرأة بمجموعة من أجمل تصاميم فساتين السهرة التي عرضتها على منصاتها خلال أسابيع الموضة العالمية لموسم خريف 2020 في أهم عواصم الموضة.

لموسم خريف 2020، تنوّعت ابتكارات فساتين السهرة الفاخرة؛ حيث قدمها المصممون العالميون بألوان وخامات وتفاصيل مواكبة لآخر صيحات الموضة؛ فجاء اللونان الأخضر الزيتي والأحمر، وهما موضة أساسية هذا الخريف؛ ليتربعا على العرش، أما الأسود فلايزال ملك الألوان تماماً ككل موسم، ولكن بخامات وأقمشة مناسبة لخريف 2020.ولا نريد أن ننسى الريش، الذي عرف تماماً كيف يستكمل رواجه على منصات عروض خريف 2020، من خلال اعتماده من قِبل أهم المصممين ليزركش فساتين السهرة الراقية.اخترنا لك اليوم مجموعة من أجمل ابتكارات فساتين السهرة الفاخرة بتوقيع أهم المصممين، لإطلالات مميزة خلال مناسبات خريف 2020.. فألقي نظرة عليها وانتقي منها ما يليق بك.

فساتين سهرة راقية من الريش لموسم خريف 2020

لايزال الريش متناثراً على منصات عروض خريف 2020، وقد جاءت فساتين الريش لتزيد من جمال إطلالات العارضات وترتقي بأسلوبهن.وكعادته، لفتنا فستان السهرة من الريش الأحمر والتول الأبيض، الذي رصدناه ضمن مجموعة جمباتيستا فالي Giambattista Valli من خلال تصميمه بدون أكتاف وتنورته الواسعة والفاخرة.كذلك؛ فقد قدمت دار كريستيان ديور Christian Dior لخريف 2020 فستان سهرة فاخراً من الريش رمادي اللون، يزينه حزام رفيع على الخصر باللون الذهبي لكسر رتابة اللون.. نسقيه مع حذاء وكلاتش ذهبيين، ولا تنسي الأقراط الذهبية المتدلية.

فساتين سهرة راقية باللون الأسود لموسم خريف 2020

لفساتين السهرة الراقية باللون الأسود مكانة خاصة لدى جميع النساء وفي مختلف المواسم والمناسبات، ولخريف 2020، قدم المصمم إيلي صعب Elie Saab فستان سهرة باللون الأسود مصمماً بشكل مميز من قماش المخمل، الذي يعد مثالياً لموسم الخريف والشتاء، مع تطريزات ذهبية تزين الكتفين.

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كذلك؛ فقد رصدنا ضمن مجموعة جمباتيستا فالي Giambattista Valli فستان سهرة رائعاً باللون الأسود، تم تصميمه من الترتر الفاخر مع عقدة بيضاء ضخمة تزين الخصر.هذا الفستان يليق بصاحبات الأجسام الرفيعة ذوات البطن الممسوح.

فساتين سهرة راقية ملونة لموسم خريف 2020

تضفي فساتين السهرة الملونة لمسةً من الشباب والحيوية على إطلالة المرأة وشخصيتها، وقد برزت لخريف 2020 فساتين سهرة راقية لافتة بألوانها التي تعد آخر موضة، مثل: الزيتي الذي برز بشدة ضمن عروض فالنتينو Valentino، إيلي صعب Elie Saab، وريم عكرا Reem Acra.

كذلك، فقد جاء الأحمر الجريء ليزن المنصات من خلال تصاميم ملكية لفساتين سهرة راقية، بالأخص ضمن مجموعات سان لوران Saint Laurent وفالنتينو Valentino.كما وجددت فساتين السهرة الراقية باللون الوردي مكانة لها ضمن عرض جمباتيستا فالي Giambattista Valli فجاءت غنية بنعومتها وأنوثتها الأخاذة.

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