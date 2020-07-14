الامارات | «زايد الكبير» يُطلق برنامج «رحاب الهمم»

شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد الكبير» يُطلق برنامج «رحاب الهمم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مركز جامع الشيخ زايد الكبير برنامج «رحاب الهمم»؛ المعني بالاهتمام بـ«أصحاب الهمم» ودمجهم في مختلف المبادرات والأنشطة التي ينظمها المركز، وذلك ضمن التزام المركز بالمسؤولية المجتمعية، وإيمانه بالدور الفاعل والمؤثر لهذه الفئة كجزء أساسي في نسيج المجتمع الإماراتي.

وجاءت أولى مبادرات البرنامج جولات ثقافية عن بُعد لـ«فئة الصم» بلغة الإشارة؛ من خلال بث حي ومباشر باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ونادي دبي لأصحاب الهمم، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وجمعية الإمارات للصم.

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