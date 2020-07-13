طرق لتحضير معطر الجسم الطبيعي في المنزل

العطر من المستحضرات التي لا غِنى لنا عنها؛ فهي تمنحنا الكثير من الجاذبية فضلًا عن التخلص من رائحة العرق وغيرها من الروائح غير المحببة، وفي كثير من الأحيان قد يُفضّل البعض اختيار مكوناته الخاصة وصُنع عطره الشخصي المميز، وللتمتع برائحة منعشة ومميزة طوال أيام الصيف، جمعنا لكِ أكثر من عشر وصفات بروائح مختلفة فجربي صنع إحداها لعطر يميزك.



طريقة صنع معطر الجسم من الفانيليا

إن كنتِ من هواة رائحة الفانيليا يمكنك إحضار حبة فانيليا وإزالة البذور من داخلها وتقطيعها إلى قطع صغيرة، ومن ثمَّ ضعيها في زجاجة وأضيفي لها ٣ أو ٤ ملاعق كبيرة من زيت دوار الشمس العضوي، وأغلقيها واتركيها في مكان مظلم لمدة أسبوعين، وللحصول على رائحة أفضل قومي برجِّها كل يومين أو ثلاثة أيام، وبعد مرور أسبوعين قومي بتصفية الزيت من قطع الفانيليا وأضيفي له ٤٠ قطرة من زيت البرغموت العطري وكمية مناسبة من زيت خشب الأرز والينسون العطري، ثم ضعي المزيج في عبوة مخصصة واستخدميه في العمل أو مناسباتك البسيطة.



طريقة صنع معطر الجسم من بتلات الزهور

لهواة عطور الزهور المنعشة يمكنك جمع كوب ونصف من الزهور المقطعة بأنواعك المفضلة، كورد الجوري أو الياسمين، وغسلهم جيدًا ثم نقع البتلات في وعاء بمقدار كوبين من الماء وتركهم لليوم التالي، ومن ثمَّ تصفية المياه المعطرة باستخدام قطعة القماش القطنية ووضع مياهها على النار حتى يتبخر جزء منها ويبقى لديكِ مقدار ملعقتين من السائل، ثم ضعي المياه المعطرة في عبوة مُحكمة الغلق واستعمليها لرائحة منعشة وجميلة.



طريقة صنع معطر الجسم من اللافندر

إن كنتِ من محبي رائحة اللافندر يمكنك صنع عطرك بوضع ثُمن كوب من زيت الجوجوبا في وعاء، وإضافة كوب من زيت اللوز الحلو إليها مع 40 قطرة من زيت اللافندر المنعش، و20 قطرة من زيت الفانيلا، وخلطهم جيدًا، ثم ضعي الخليط في زجاجة مُحكمة الغلق واستخدميها لرائحة زكية.



طريقة صنع معطر الجسم من زيت اللوز

لصنع معطر الجسم من زيت اللوز قومي بوضع ملعقة من زيت اللوز وملعقة صغيرة من شمع العسل في وعاء داخل مقلاة ممتلئة جزئيًّا بالماء على نار متوسطة، حتى يذوب شمع العسل، ثم أخرجي الوعاء واسكبي السائل في زجاجة، وانتظريه حتى يبرد وقومي بإضافة حوالي ٤٠ قطرة من الزيت العطري الذي اخترته وقلّبِي المزيج برفق ثم قومي بإغلاق الزجاجة، حتى لا تتبخّر الزيوت، وبالتالي تصبح جاهزة للاستخدام.



معطر الجسم من زيت الجوجوبا وإكليل الجبل

لصنع عطر مميز قومي بجلب ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا و3 قطرات من زيت الأوكالبتوس العطري، وقطرتين من زيت البرغموت العطري وقطرة واحدة من زيت إكليل الجبل العطري، وقطرة من زيت الصنوبر العطري، وقطرة واحدة من زيت البرتقال الأساسي، وضعي الزيوت العطرية في زجاجة وأضيفي لها زيت الجوجوبا، ومن ثمَّ رُجي الزجاجة برفق حتى تمتزج الزيوت بشكل جيّد، ثمَّ استعمليها بمناسباتك المميزة.



طريقتان مختلفتان لصنع معطر الجسم من المسك

إن كنت من هواة المسك يمكنك صنع عطرك برش ربع كوب من المسك المطحون وإضافة كوب من ماء الورد إليه، ثم كمية من جل الاستحمام وخلطهم جيدًا، ثم استخدامه وقت الحاجة، أو أحضري مكعبًا من المسك الأحمر المبشور وأضيفي له ملعقة كبيرة من ماء الورد، وملعقة كبيرة من الجلسرين، وضعي المكوّنات في حمام بخار دافئ مع التحريك حتى تذوب المكوّنات مع بعضها جيدًا، ثم أضيفي علبة فازلين متوسطة الحجم إلى المكوّنات السابقة مع التحريك المستمر، وأزيلي الخليط من بخار الماء وضعيه في علبة فارغة نظيفة للتمكن من استخدامه وقت الحاجة، ويمكن وضع هذا المعطر على مناطق الرقبة والرسغين وخلف الركبة، ويمكن وضع القليل منه على الشعر لمنحه رائحة عطرة.



طريقة صنع معطر الجسم من العود والعنبر

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لصنع هذا العطر المميز تحتاجين إلى ملعقة من دهن العود وملعقة من زيت العنبر وملعقة من زيت الزعفران الأصفر وملعقة من زيت الفل ونصف ملعقة من زيت الورد، واخلطيهم جيدًا وضعيهم في زجاجة مغلقة، واحتفظي بزجاجة العطر في مكان جاف بعيدًا عن الحرارة والضوء.



طريقة صنع معطر الجسم من الفازلين

لصنع معطر الفازلين أذيبي علبة متوسطة الحجم من الفازلين على النار، ثم أطفئي النار وأضيفي لها ملعقة كبيرة من الجلسرين وملعقة صغيرة من أي زيت عطري تفضلينه، مثل زيت الفل أو الياسمين، أو الليمون، أو البرتقال، أو الورد، وأضيفي عليه ملعقة كبيرة من زيت اللوز، ثم ضعي الخليط في علبة فارغة ونظيفة حتى يجمد الخليط وأغلقيها جيدًا حتى وقت استخدام المزيج.



طريقة صنع معطر الجسم من القرفة

لمعطّر برائحة القرفة ضعي نصف كوب من زيت اللوز الحلو في وعاء، وأضيفي له ربع كوب من زيت الجوجوبا، مع ربع كوب من زيت الزيتون، و15 قطرة من زيت القرفة، و20 قطرة من زيت الفانيلا، واخلطيهم جيدًا، ثم ضعيهم في زجاجة، واستخدمي المعطر في مناسباتك البسيطة.



طريقة صنع معطر الجسم من زيت الجريب فروت والبرتقال

لصنع هذا العطر ضعي ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا في وعاء، ثم أضيفي له ملعقتين كبيرتين من الكحول وأضيفي إلى المزيج 10 قطرات من الجريب فروت، و10 قطرات من البرتقال الحلو، 5 قطرات من النعناع و5 قطرات من اللافندر أو الخزامي، ثم أضيفي ملعقة كبيرة من المياه المقطرة واخلطي المكونات جيدًا، ثم ضعيهم في وعاء زجاجي واتركي المزيج لمدّة 48 ساعة تقريبًا، وعندما تحصلين على الرائحة المطلوبة، يمكنكِ وضع هذا المعطر في عبوة مخصصة واستخدامه.



طريقة صنع معطر الجسم من زيت البرتقال واليوسفي

لصنع هذا العطر تحتاجين إلى خلط 3 قطرات من زيت اليوسفي الأساسي مع قطرتين من زيت البرتقال الحلو، و3 قطرات من ماء الزهر وقطرتين من زيت خشب الأرز العطري، واخلطيهم برفق ثم أضيفي ملعقة صغيرة من أحد الزيوت الناقلة مثل زيت جوز الهند أو أي زيت ناقل تفضلينه، وقومي برجِّهم في الزجاجة بهدوء.



طريقة صنع معطر الجسم من الأناناس

لعمل معطر طبيعي للجسم برائحة الأناناس قومي بوضع كمية من زيت اللوز في زجاجة حيث يصل الزيت إلى ثُمنها، ثم إضافة زيت الياسمين إلى أن يصل مستواه إلى ثلاثة أرباع الزجاجة، ثمّ أضيفي القليل من الكحول الطبي إليهم ورجي الزجاجة جيدًا، واتركيها لمدّة أسبوعين، ثمّ استخدميها عند رغبتك في الحصول على رائحة مميزة ومنعشة.

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