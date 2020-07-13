ياسمين غيث عن حملة "متسكتيش" لدعم ضحايا التحرش: "التخويف مش هيغير الواقع"

أخبار من الوطن نيوز

تحدثت الفنانة ياسمين غيث، عن تفاصيل حملتها لدعم ضحايا التحرش "متسكتيش"، قائلة: "عملت قبل كدة فيديو اتكلمت فيه عن التحرش وإن المفروض منسكتش، ولقيت فيه تفاعل كبير معاه، وحسيت الناس محتاجة تتكلم أكتر عن الموضوع ده، وإني أبعت الرسالة بطريقة مختلفة ومبقاش لوحدي في الفيديو وإن ممكن يطلع معايا ناس كتير مؤثرة وممكن يبقوا عاوزين يوصلوا رسالة ومن هنا جاتلي الفكرة".

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وأضافت "غيث" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن الفيديو أثر على كثيرين: "طالما عندنا منصة معينة عليها ناس بيتابعونا ويصدقوا كلامنا المفروض اننا نشجعهم إنهم يتكلموا، وأي بوست بنزله بلاقي فيه تفاعل وناس يقولولي كنا محتاجين ده دلوقتي".

وتابعت: "أنا نفسي الأهالي تصاحب بناتها، تخويفهن مش هيغير من الواقع، لأن لو حد قالها كلمة أو ضايقها أو مسكها بطريقة معينة أو لا قدر الله وصل الأمر لاغتصابها، فهي ملهاش ذنب، وخوفها من إنها متحكيش مش هيغير الواقع بس هيبقى أوحش".