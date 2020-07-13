ساندي في فيديو ذكريات ديزني لاند: وحشني شعري

لايف ستايل

تحرص الفنانة ساندي، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشرت مقطع فيديو جرى تصويره أثناء وجودها في العاصمة الفرنسية باريس، خلال تجولها في مدينة ديزني لاند، قبل انتشار فيروس كورونا.

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وكشفت "ساندي" عن أن أكثر ما تفتقده حاليا، ليس السفر أو باريس، وإنما شعرها الطويل، الذي ظهرت ترقص به في الفيديو.

يذكر أن ساندي أجرت "نيو لوك" وقصت شعرها، لكنا تركت لونه كما هو.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو عبر التعليقات والإعجابات بحيويتها وتلقائيتها في الفيديو.