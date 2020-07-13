لايف ستايل
تحرص الفنانة ساندي، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشرت مقطع فيديو جرى تصويره أثناء وجودها في العاصمة الفرنسية باريس، خلال تجولها في مدينة ديزني لاند، قبل انتشار فيروس كورونا.
وكشفت "ساندي" عن أن أكثر ما تفتقده حاليا، ليس السفر أو باريس، وإنما شعرها الطويل، الذي ظهرت ترقص به في الفيديو.
يذكر أن ساندي أجرت "نيو لوك" وقصت شعرها، لكنا تركت لونه كما هو.
وتفاعل الجمهور مع الفيديو عبر التعليقات والإعجابات بحيويتها وتلقائيتها في الفيديو.
كانت هذه تفاصيل خبر ساندي في فيديو ذكريات ديزني لاند: وحشني شعري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.