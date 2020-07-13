إليك أساليب تنسيق موديلات "السراول" على الخصر على طريقة الملكة ليتيزيا

أسلوب إطلالات ملكة إسبانيا ليتيزيا يميّزها عن باقي الملكات والأميرات، إذ تتألق دائماً بأزياء بسيطة من حيث التصميم بعيداً عن المبالغة في اللوك والأكسسوارات مع محافظتها في الوقت نفسه على عنصر الأناقة والرقيّ، وفي أحدث لملكة إسبانيا، بدت أنيقة كعادتها، وقد تألقت هذه المرة بتوب مونوكروم مع سروال بقصة كلاسيكية أنيقة، حيث واصل ملك وملكة إسبانيا جولتهما في عدد من مناطق أراغون، بهدف دعم انتعاش النشاط الاجتماعي والاقتصادي بعد الإغلاق القسري بسبب جائحة COVID-19.

وفي تفاصيل إطلالة الملكة ليتيزيا، فقد إختارت توب من ماركة ماسيمو دوتي Massimo Dutti، بلون بيج حيادي، يبلغ ثمنها £59.95 تميّزت بياقتها الدائرية وأكمامها المنفوخة عند الأكتاف مع قصة الكسرات، والتي منحت لمسة من الأناقة لهذا اللوك.

قصة الأكمام هذه من أجمل صيحات هذا الصيف، وقد إعتمدها عدد من دور الأزياء العالمية في مجموعاتها، وأكملت الملكة الإطلالة بسروال أسود من ماركة أرماني Emporio Armani بقصة الخصر العالي مع حزام أسود رفيع من ماركة Hugo Boss الذي حدد خصرها، وقصة الأرجل الواسعة والتي يصل طولها حتى الكاحل. ونسّقت معه حذاءها الويدج Wedge المفضّل من ماركة Castaner مع الرباط الذي يلتفّ حول كاحلها، كما إختارت الملكة أكسسوارات ناعمة تزيّن بها اللوك، مثل الأقراط الدائرية الذهبية الناعمة، وخاتم من تصميم Karen Hallam، ومن الناحية الجمالية، إعتمدت الملكة ليتيزيا تسريحة الشعر المربوط بأسلوب ذيل الحصان، مع مكياج ناعم يتناسب مع لوكها النهاريّ.

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