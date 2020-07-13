مكياج عيد الأضحى على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يوليو 2020 07:43 مساءً - تعتمد النجمات العرب في إطلالاتهن أساليب مكياج متعددة، عصرية وغاية في الجمال والجاذبية. لذلك، بإمكانك اعتماد مكياجك على طريقتهن لتلفتي الأنظار أينما كنت.



مايا دياب

مكياج مايا دياب



إن كنت من محبات المكياج النيود بتدرجاته المختلفة، استوحيه من النجمة مايا دياب، التي تميل كثيراً الى هذا المكياج الذي يتماشى مع سمرة بشرتها، واستخدمي فيه كريم أساس قريب الى لون بشرتك، وظلال العيون الفاتحة كالبيج أو الذهبي الناعم، الممزوجة بأسلوب السموكي مع الظلال البنية الفاتحة، مع الأيلاينر الممتد الى خارج العين، وأحمر الشفاه النيود القريب الى لون البشرة.



نادين نجيم

مكياج نادين نجيم



إن كنت من محبات المكياج الترابي، اعتمديه بأسلوب النجمة نادين نجيم، بحيث يتم إعداد البشرة وتحديد ملامح الوجه بواسطة كريم الأساس والكونسيلر والكونتور، ومن ثم تظليل فوق العين بالظلال البنية الفاتحة ومن ثم الداكنة، مع تحديد الجفن السفلي بالظل البني الداكن ووضع طبقات عدة من الماسكرا لتعزيز جمال نظراتك. أما أحمر الشفاه، فاعتمديه باللون البيج النيود.



أحلام

مكياج أحلام



إذا كنت من محبات مكياج الفنانة أحلام الجريء والجذاب، قومي بتطبيق الظل الفاتح على كامل الجفن العلوي، من ثم حددي خارج الجفن وزاوية العين الخارجية بالظل الأغمق. وباللون الأغمق نفسه، ارسمي خطاً تحت الرمش السفلي، بحيث تحصلين على رسمة حرف V. من ثم، ارسمي بالكحل الأسود أو الأبيض، خطاً عريضاً فوق العين ممتداً الى خارج العين، أما داخل العين فحدديه بالكحل ذات الألوان المشرقة كالأخضر والأبيض والأزرق. أما أحمر الشفاه، فاختاريه جريئاً مميزاً بألوان صارخة مثل الأحمر أو البرتقالي...

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رؤى الصبان

مكياج رؤى الصبان



إن كنت من محبات مكياج النجمة رؤى الصبان، احرصي على اعتماد الألوان الهادئة، لا سيما الترابية ودرجات الزهري والنيود وغيرها من الألوان الناعمة. في البداية، حددي داخل العين بالكحل البني، من ثم طبقي ظل العين الفاتح من خلال تمريره على كامل الجفن العلوي الثابت والمتحرك. من ثم ظللي الجفن المتحرك بظل العين بدرجة أغمق كالذهبي مثلاً، بعدها طبقي خط أيلاينر رفيعاً على طول الجفن العلوي على أن يكون ممتداً قليلاً الى خارج العين. ولا تنسي وضع طبقات عدة من الماسكرا أو اللجوء الى الرموش الاصطناعية. واحرصي على اعتماد أحمر شفاه بلون ناعم كالنيود بدرجاته كافة أو البيج أو الزهري الفاتح، من دون الحاجة الى استخدام الكونتور لتحديد الشفاه.



نانسي عجرم

مكياج نانسي عجرم



أما إن كنت من محبات إطلالات النجمة نانسي عجرم، بإمكانك أن تستوحي منها أسلوب المكياج الناعم، بحيث تستخدمين أحمر الشفاه النيود القريب الى اللون البني الفاتح، مع ظلال العيون البيج والزهري التي تظللين بها عينيك بأسلوب السموكي الناعم. واحرصي على استخدام الأيلاينر الناعم لتحديد رسمة العين ووضع طبقتين من الماسكرا السوداء، فهي ستعزز من مكياجك وتمنحك عينيك واسعاً وإشراقة.

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