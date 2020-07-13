علاقات و مجتمع
ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على تأكيد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، من جديد على زواجه منها، في مداخلة تليفونية أجراها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية".
وأكد "وزيري"، أنه تزوج هيفاء وهبي، في عام 2017، ولديه قسيمة الزواج، وتوترت العلاقة بينهما "لأسباب شخصية" بحسب تعبيره، وتحديدا قبيل تصوير أحدث أفلامها "أشباح أوروبا"، والذي لم يطرح بعد في دور العرض السينمائية.
وتصر "هيفاء" على نفي زواجها، وتعليقًا على حديث مدير أعمالها السابق، نشرت عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على إنستجرام، صورة كاريكاتيرية، معلقة عليها: "كذاب".
يذكر أن هناك خلافات قضائية بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومحمد وزيري مدير أعمالها السابق، إذ حررت محضرا عن طريق محاميها في مصر، المستشار القانوني ياسر قنطوش، واتهمت مدير أعمالها السابق، بالحصول على 63 مليون جنيه مصري دون وجه حق من ممتلكاتها، مستغلًا التوكيل العام الذي منحته إياه هيفاء، والذي يتيح له التعامل بالمبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلانه امتلاك قسيمة زواجهما.. هيفاء وهبي ترد على محمد وزيري بكلمة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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