من ملكة جمال إلى "سايس".. "زوجات مزيفات" في حياة وائل كفوري

علاقات و مجتمع

"صرنا أنا وإياك أكتر من صحبة، يا ضلي يا روحي".. بتلك الكلمات أثارت المغنية الشابة شيرين سايس، الجدل حول ارتباطها بالفنان وائل كفوري، والتي نشرها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

والمغنية الشابة أرفقت رسالة الغزل بـ "إيموشن" قلب، وصورة تجمعها بالمطرب، مطلة بأزياء بدون أكمام ومكشوفة الصدر، تجمع بين الأبيض والأسود، مع شعر أشقر منسدل، بينما أطل "كفوري" ببدلة كلاسيكية سوداء، وسط عشرات التعليقات المتسائلة عن ارتباطهما وموعد الزفاف.

ومن جانبه، لم يعلق الفنان على المنشور، كما أن "سايس" ليست ضمن قائمة الأصدقاء التي يتابعها عبر "إنستجرام"، ما جعل عدد من الجمهور يعتقد أن نبأ الارتباط بها مجرد شائعة.

رصد "الوطن" أبرز شائعات ارتباط وائل كفوري، خلال الفقرات التالية:-

جيسيكا عازار

نفت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار، زواجها من الفنان وائل كفوري، خلال لقائهما مع قناة "وان تي في".

وقالت "عازار"، إنها لا تعرف مصدر تلك الشائعة، مضيفة: "آخر فترة الناس بيشوفنا كتير مع بعض، فحبوا يتسلوا بأخبار وروايات غير حقيقية"، لافتة إلى أن البعض اختلق الشائعة لكونها عزباء، في ظل طلاق الفنان اللبناني.

وتابعة الإعلامية: "إحنا أصحاب، وباقين أصحاب، أنا بحبه وبحترمه بس.. وإحنا ما تزوجنا".

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نوال الزغبي

في 1996، لاحقت "كفوري" شائعة ارتباطه بالفنانة نوال الزغبي، عقب غنائهما سويا "دويتو" "مين حبيب أنا"، إلا أنهما نفيا الأمر، خلال تصريحات صحفية، ليعود الجدل مجددا حول علاقتهما عندما صرحت "نوال" بأنها تقبل الزواج من "كفوري" إذا عُرض عليها ذلك، خلال مقطع فيديو نشره الإعلامي ربيع هنيدي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وجاءت تلك التصريحات، خلال حديثه معها عن إمكانية الزواج من المطرب وائل كفوري، حال عرضه الارتباط بها، وذلك عقب أيام من إعلان انفصاله عن زوجته "أنجيلا بشارة".

وعادت "الزغبي" للتأكيد على أنه لا تجمعها بالفنان اللبناني سوى "علاقة صداقة" قوية، خلال تصريحات صحفية.

إليسا

صداقته الحميمة مع الفنانة إليسا، جعلتهما في مرمى أسئلة وسائل الإعلام عن ارتباطهما، في ظل نفيهما باستمرار لارتباطهما، حتى توترت العلاقة بينهما في 2018، حيث أنه لم يكن من الداعمين المقربين لها خلال رحلة تعافيها من سرطان الثدي.

أحلام حجي

تداول العديد من وسائل الإعلام ، نبأ زواج ملكة جمال الشرق الأوسط سابقا، والفنانة المغربية، أحلام حجي، من المطرب اللبناني، إلا أنها أكدت في تصريحات تلفزيونية في 2014، أن ارتباطها بـ"كفوري" مجرد شائعة.

وأشارت "حجي" إلى أن السبب في تداول الشائعة بقوة، أنها تزامنت مع أنباء طلاقه لزوجته، لافتة إلى أن "كفوري" لم ينف الشائعة، لانشغاله بتحضير ألبومه الجديد.