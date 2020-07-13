بعد خضوع الفنانة سميرة توفيق لها.. كل ما تريد معرفته عن قسطرة القلب

صحة

تعرضت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق، إلى وعكة صحية، كشفت عنها لينا رضوان ابنة شقيقتها، ونشرت صورًا لخالتها من داخل المستشفى، ومن العناية المركزة، وبعد إجراء عملية قسطرة القلب.

ما هى قسطرة القلب

وبحسب ما ذكره موقع "Mayo Clinic"، فإن قسطرة القلب عبارة عن إجراء يستخدم لتشخيص وعلاج بعض أمراض القلب والأوعية الدموية.

باستخدام هذه القسطرة، يمكن للأطباء إجراء اختبارات تشخيصية كجزء من قسطرة القلب.

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لماذا تُجرى قسطرة القلب؟

تجرى قسطرة القلب لمعرفة ما إذا كان لديك مشكلة في القلب. ويُمكن أيضا أن تجرى القسطرة كجُزء من إجراء تصحيح مشكلة معروفة للقلب.

تحديد موقع تضيق أو انسِداد الأوعية الدموية التي قد تُسبب ألمًا في الصدر "رسم الأوعية الدموية".

قياس مُستويات الضغط والأكسجين في أجزاء مُختلفة من القلب.

توسيع الشريان الضيق مع وضع دعامة أو عدم وضعها.

إغلاق الثقوب في القلب وإصلاح العيوب الخلقية الأخرى.