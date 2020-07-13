"قومي المرأة" يواصل حملة طرق الأبواب لمناهضة ختان الإناث في المنيا

علاقات و مجتمع

فى إطار جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة خلال شهر "بدور" والمنعقد في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو القادم تحت شعار "احميها من الختان".

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نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، أمس، حملة لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"، حيث استهدفت الحملة 2100 سيدة وفتاة ، وذلك بعدد 3 قري هى القمادير، وشوشة ، وكوم المحرص ، وتم تنفيذ الحمله بمشاركة عدد 25 رائده.

وقامت الرائدات بتوعية المستهدفين عن مخاطر ختان الاناث وأن الختان عادة وليست عبادة وان جميع الهيئات الطبية فى العالم جرمت ختان الاناث ويعتبر أنه عادة مخالفة لأداب المهنة الطبية وميثاق الشرف الطبى ،وتجريم هذه العملية في القانون المصرى وتغليظ العقوبة على فاعلها وعلى الآمر بفاعلها إذا كان الأب أو الأم أو الجدة او العمة، وحثهم على أن العفة والطهارة بالتربية الصحيحة والدين القويم وليس بهذه الجريمة.

كما شاركت الرائدات الصحيات خلال جولاتهن الميدانيه للتوعية الصحية للاهالي بمحافظة المنيا في التوعية برسائل حملة طرق الأبواب التى تنفذها فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات بعنوان "احميها من الختان" حيث استهدفت الحملة 4675، وذلك بقرى مركز مطاي و سمالوط، وتم التوعية برسائل الحملة بمشاركه 380 رائده صحيه.

جدير بالذكر أن حملة طرق الابواب "احميها من الختان" قد بدأت نشاطها فى يوم 14 يونيو الماضي وتضمنت العديد من الأنشطة ، هذا وتمتد حملة طرق الأبواب بجميع المحافظات لمده 8 ايام بمعدل يومين في الاسبوع، بهدف توعية السيدات والأهالى في المراكز والقرى والنجوع بقضية ختان الإناث وخطورة واضرار هذه الممارسة الخاطئة.