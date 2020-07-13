محاربة وسياسية وأفقه نساء الأمة.. رحلة في حياة السيدة عائشة في ذكراها

فتاوى المرأة

لم يحب النبي محمد، أحدا من النساء كما أحب السيدة عائشة، ابنة صديقه وأول خليفة للمسلمين الصحابي أبو بكر الصديق، فكان يشركها في أمره، ويدللها باستمرار ويناديها بـ"عائش"، ويوافق اليوم ذكرى وفاتها، والتي جاءت بعد وفاة الرسول الكريم بعدة سنوات.

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وتحدثت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، في ثاني حلقاتها من "حكايات نهاد في رمضان"، المذاع في عام 2018، على شاشة "الوطن TV"، عن السيدة عائشة، أصغر زوجات سيدنا محمد.

وتميزت السيدة عائشة بذكائها الشديد حيث صححت الكثير من الأحاديث للرواة عن الرسول، غير أنها كانت أفقه نساء الأمة فاستخرجت الكثير من الأحكام الشرعية من الأحاديث.

ولم تتوقف السيدة عائشة عند ذلك فقط، فكانت قائدة سياسية مؤثرة حيث خرجت على رأس فريق كبير في موقعة عين الجمل.