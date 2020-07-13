أبرزها مفاجأة حفل الزفاف.. كواليس من حياة زوجة محمود الخطيب

علاقات و مجتمع

رسالة دعم طويلة، حملت في طياتها معاني الاستياء مما يحدث مع زوجها محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على أثر أزمة "نادي القرن" المشتعلة حاليا، بين قطبي الكرة المصرية، وسط توجيه اتهامات من رئيس نادي الزمالك لـ"بيبو"، ما دفع زوجته للخروج عن صمتها، خلال منشور مدون على حساب منسوب لها عبر "فيس بوك".

تفاصيل رسالة زوجة محمود الخطيب

وكتب حسب يحمل اسم "نيرفين": "أنا ابنة رجل مقاتل من خير أجناد الأرض، أعطى عمره وصحته للبلد، وزوجة رجل أعطى كل ما يستطيع من جهد وعرق وصحة للبلد، وما زال يعطي، لم نطالب بالمقابل لأن خدمة البلد فخر وعزة وواجب.. ولكني أطالب بحقي في الحياة بكرامة مرفوعة الرأس، لأنني كابنة مقاتل تربيت على الكرامة وعزة النفس، وكزوجة رجل أراه أشرف الرجال وأنقاهم وأصدقهم حباً لوطنه وبلده وأهل بلده".

وتابعت: "حقنا أن نعيش فى بلدنا آمنين مطمئنين أن العدل والحق لهما اليد العليا وأن (كل من كسر كوباً سيدفع ثمنه).. أما أن ندفع من سمعتنا وعرضنا وكرامتنا ففي سبيل ماذا ولأجل من؟؟!! تحملنا خلال الفترة الماضية الكثير والكثير، وخاطبنا كل العقلاء وطرقنا كل الأبواب.. أعطينا الكثير من أعصابنا وصحتنا وتحملنا ما لا يتحمله سوى ذوي الهمم الصلبة.. ولكن فاض الكيل"، مختتمة حديثها بالمطالبة بحقها.

من هى زوجة محمود الخطيب؟

"هن" رصد أبرز المعلومات عن زوجة الخطيب، خلال الفقرات التالية:

- اسمها نيرفين فريد متولي.

- والد نيرفين هو اللواء فريد متولي، أحد الأبطال المشاركين في حرب أكتوبر 1973.

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- تعرف "الخطيب" على شريكة حياته داخل أروقة النادي الأهلي، وأُعجب بها، ثم تقدم إلى خطبتها.

- تزوجت من الخطيب عام 1982، في حفل زفاف حاشد، حضره العديد من نجوم الفن والرياضة.

- تحدث "بيبو" عن كواليس حفل زفافه، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، موضحا أنه دعا 500 شخص لحضور الحفل، إلا أنه فؤجئ بتواجد 1500 فرد، ورفضت إدارة الفندق الحصول على مبلغ مالي مقابل الخدمة الإضافية المقدمة لـ1000 مدعو، "ساعتها كان الفرد بـ16 جنيه بعد الخصم، وهما موافقوش ياخدوا 16 ألف جنيه على الناس الزيادة، وقالولي دي هدية".

- قالت زوجة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في تصريحات صحفية سابقة: "أنا بغير عليه".

- وصف "الخطيب"، زواجه بأنه "من نعم الله"، خلال فيلم تسجيلي بعنوان "بيبو"، مذاع على DMC.

- تحدث "الخطيب" عن سبب اختيار زوجته له، قائلا: "والله ما أعرف اختارتني ليه أساسا، مقلب وشربته".