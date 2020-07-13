تألقي بالجينز في عيد الأضحى على طريقة النجمات

أصبحت دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، الملهمة الجديدة في عالم الموضة، عندما تطل بموديل يتحول إلى صيحة الكل ينتبه إليها، وكأن اختياراتها مُباركة، ويعود ذلك إلى أنها تتميز بالبساطة، والرقي الذي تتطلع له كثير من النساء.

ميغان ماركل ترتدي الفستان الجينز

أطلت ميغان خلال حضورها لكأس بولو سينتابيال؛ لتشجيع فريق زوجها، الأمير هاري، بفستان من الجينز الأزرق بتوقيع دار كارولينا هريرا، وتميز الفستان الذي يميل إلى الاتجاه الكاجوال بحزام الخصر الذي يعد سلاح المرأة لتبدو بخصر نحيف، أما الحذاء والحقيبة فجاءا بدرجات النيود التي تفضلها ميغان ماركل في كثير من إطلالاتها، وجاءت هذه الإطلالة لتعيد الاهتمام إلى هذا النسيج الذي يعتبره البعض اختياراً متواضعاً.

إطلالة مناسبة لعيد الأضحى

ومن وحي هذا الإطلالة يمكن للفتاة العربية أن يقع اختيارها على الجينز ليكون إطلالة نهارية موفقة خلال عيد الأضحى، لاسيما وأن ما قدمته دور الأزياء هذا العام وضع هذه الخامة التقليدية المتواضعة في مكانة جديدة؛ حيث اعتمدوا على الجينز الأزرق الداكن مع تصاميم تجمع بين الكلاسيكية والراحة في الوقت نفسه.

إن لم يكن الفستان هو الاختيار الذي تفضلينه، فيمكنكِ اقتناء قطعة أخرى من الجينز مثل البدلة التي ظهرت بها فيكتوريا بيكهام من أحدث مجموعاتها، وتميز هذا التصميم بسترة مزودة أيضاً بحزام، مع بنطلون ينسدل باتساع يزيد المرأة رشاقة وطولاً.

تنورة بريانكا تشوبرا

التنورة تتصدر الموضة، ولكن الجيد أنه يمكنكِ اقتناء تنورة جينز متوسطة الطول من وحي إطلالة نجمة بوليود بريانكا تشوبرا، بتوقيع كارولينا هريرا أيضاً، وتناسب هذه القطعة كثيراً من الفتيات لإطلالة عيد مميزة مع قميص باللون ذاته وحزام يشد الخصر.

الجمبسوت يجذب النجمات العربيات

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نجمات العرب لسْنَ بعيدات عن اختيار الجينز الأزرق الداكن، بينما هن الأخريات أيقونات للموضة خاصة أن قوامهن أقرب للفتيات العربيات، فظهرت النجمة اليسا بجمبسوت من الجينز الأزرق، كما أن القميص الجينز حليفها في كثير من الإطلالات. ويبدو أن موديل الجامبسوت هو الأقرب لكثير من النجمات العربيات حين يخترن الجينز، فظهرت نجوى كرم بجمبسوت جينز يميل إلى الأزرق المتوسط، ونسقت معه حذاء رياضي لإطلالة صباحية، كما اختارته مدونة الموضة الكويتية نهى نبيل، ونسقته مع حذاء بكعب عريض حتى تبدو طويلة وأكثر أنوثة في هذه القطعة التي تم اقتباسها من أزياء الرجال.

إيميه صياح تتألق بالجمبسوت من الجينز

استعدي للخريف ببوط جينز

ويبدو أن الجينز لن يتوقف في تجدده، ولن يعد اختياراً تقليدياً لبنطلون يمكن تنسيقه مع كل القطع الفوقية؛ حيث بدأ يأخذ محوراً جديداً في عالم الأناقة بعد أن ظهرت النجمة جينفر لوبيز ببوط جينز ذي عنق طويل يصل إلى الركبة.

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