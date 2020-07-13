جلسة تصوير "نادرة" لعارضات أزياء في العلا السعودية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت جلسة تصوير لمجموعة من عارضات الأزياء لصالح مجلة "فوغ" العالمية في مدينة العلا السعودية، موجةً من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانقساما كبيرا بين من يرى أنَّ للمكان قدسية على اعتبارها تتبع إداريا للمدينة المنورة، وبين من يراها أنها منطقة سياحية تبعد بما لا يقل عن 300 كم عن المدينة حتى وإن كانت تتبع لها إدرايا.

وكانت النسخة العربية من مجلة "فوغ" الشهيرة المتخصصة في متابعة الموضة والأزياء، قد نشرت الصور المتلقطة هناك لصالح الحملة الدعائية للعلامة التجارية "مونو"، ومقرها نيويورك، والتي ظهرت فيها عارضات أزياء عالميات، مثل "كيت موس" و"مارياكارلا بوسكونو" و"كانديس سوانيبويل" و"جودان دان" و"آمبر فاليتا" و"أليك ويك"، في مشاهد ولقطاتٍ وصفت بالجريئة والفاضحة، نظرا لطبيعة التصوير وفساتين العارضات.

وارتدت العارضات فساتين ضيقة مع فتحات طويلة كشفت عن سيقانهن في جلسات التصوير، التي حملت عنوان "كواليس 24 ساعة قضتها "مون" في تصوير حملتها الجديدة التي تتصدرها كيت موس بالسعودية"؛ إذ تدور فكرة الحملة، التي التقط صورها ثنائي التصوير لويجي وإيانغو، حول امرأة تنطلق في رحلة برّاقة ومترفة، مرتدية أزياء ذات تصاميم غير مبالغ فيها بما يستكمل جمال العمارة السعودية.

وعن تلك الحملة قال المصمم اللبناني إيلي مزراحي، الذي نظم وأخرج التصوير: "لقد اقتنعت هذه المواهب -عارضات الأزياء- بأنهن سينظرن إلى الوراء في هذه اللحظة كشيء مميز"، مضيفا أن "كيت موس كانت أول من حضر في الساعة الخامسة صباحا وآخر من غادر".

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وفور نشر المجلة بالنسخة العربية للمجلة، التقرير الذي أعدته مرفقا بالصور، انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول "المنطقة" التي أقامت بها الجلية وما جرى فيها، إذ علقت إحداهن بالقول: "يحدث في مدينة العلا قرب المدينة المنورة، تصوير عارضات أزياء لصالح مجلة فوغ الأمريكية.. ملاحظة نقيت الصور المحتشمة الباقي بلباس البحر".

فيما علق آخر: "منطقة العلا فين والمدينة فين الله يعطيكم العقل العلا منطقة سياحية بعيدة عن المدينة المنورة وهذه المنطقة تشهد مناسبات وفعاليات عديدة طوال العام وتوجه السعودية واضح فيما يخص المناطق السياحية إنها مفتوحة للجميع ومن كل دول العالم".

يُذكر أن مدينة العلا تقع في شمال غرب السعودية، ومعروفة بأنها أكبر متحف في الهواء الطلق، وهي تتكون من هياكل صخرية منحوتة مماثلة لمدينة البتراء الأردنية، وقد صنفتها منظمة اليونسكو كموقع للتراث العالمي.

وكان قد شهدت بموجب أمر ملكي في يوليو 2017 تطويرا يتناسب مع قيمتها التاريخية ومواقعها التراثية ومناظرها الطبيعية، حيث أقيمت بها حفلات موسيقية في المنطقة ضمن مهرجان شتاء طنطورة الذي أقيم منه موسمان عامي 2018 و2019، وشهدهما العديد من الفنانين والفنانات.