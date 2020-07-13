"أمهات مصر": الكيمياء عوضت صعوبة الفيزياء.. والجغرافيا سهلة ومباشرة

ماما

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قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة جاءت في مستوي الطالب المتوسط، وجميع الأسئلة مباشرة.

وأضافت "عبير"، في بيان لها أن هناك حالة من الفرحة على وجوه الطلاب وأولياء الأمور بسبب سهولة امتحان مادة الكيمياء، موضحين أن الأسئلة جاءت من النماذج الإسترشادية وكتاب الوزارة، مستطردة: "الطلاب وأولياء أمورهم قالوا إن سهولة امتحان الكيمياء عوضتهم عن صعوية الفيزياء" .

وفي سياق متصل، أكد عدد من طلاب ووأولياء أمور الشعبة الأدبية على سهولة امتحان مادة الجغرافيا، معربين عن سعادتهم بسبب سهولة الامتحان والأسئلة المباشرة، موضحين أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، وخلى من أي صعوبات.