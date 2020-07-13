سعيد وجيرانه يساعدون الفتيات المتعسرات على الزواج: بنوفر لهم الجهاز

علاقات و مجتمع

عملوا على مساعدة فتيات قريتهم المتعسرات ماديا على الزواج، رغبة في توفير حياة زوجية لهم لا تعطلها الأمور المادية، فتكفلوا بالتبرع بالأجهزة والفرش حفاظا عليهم.

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محمد سعيد، أحد سكان محافظة الأقصر، دشن مبادرة برفقة عدد من سكان القرية بهدف دعم الفتيات المحتجات في القرية ومساعدتهم على الزواج، بمساعدتهم في توفير مستلزمات الزواج وللأجهزة التي يحتاجونها.

"المساعدة في ستر وزواج بنت حاجة عظيمة"، بهذه الكلمات بدأ سعيد حديثه لـ"هن"، فيرى أن مساعدة الفتيات على الزواج هو شيء مهم، فلا يجب أن يتركهم يواجهون مصير الفقر وإضاعة فرص الزواج عليهم دون مساعدتهم.

"المساعدة بالمال أو الأجهزة"، في حالة احتياج فتاة لمساعدة في الزواج، يعمل "سعيد"، برفقة عدد من رجال القرية على معرفة احتياجتها، وهناك من يحاول التبرع بالمال لشراء ما يلزمها، "وفي ناس بيكون عندها محلات للسجاد أو الأجهزة الكهربائية بيتبرعوا ببضاعة من محلاتهم"، حسب حديثه.

لم تتوقف المساعدة على هذا الحد، بل يعملون على مساعدتها في تجهيز مراسم الفرح، أو فرش ونقل الأجهزة إلى مكان السكن، "أي شيء بتحتاجه لحد ما الزواج يتم إحنا بنساعده فيه".