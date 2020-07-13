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علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة رانيا يوسف، ضمن حملة "افضحي متحرش"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر محادثات لأي شخص يتعدى حدوده عليها في الحديث.
وكتبت "رانيا" على صفحتها الشخصية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، "مش عيب أن الواحد يغلط ويعتذر، وأحنا بنقبل الاعتذار، والحمدلله أن الحمله بدأت تجيب نتائجها والناس تحس أنها بتغلط في حق ناس آخرين وبتاخذ حق مش من حقها".
وأرفقت الفنانة صورة لأحد الرسائل الخاصة المرسلة لها، والتي تشمل اعتذار أحد المتحرشين بها عن ماورد على لسانه، معلناً أنه أخطأ وطلب منها أن تسامحه، حيث قال "أرجوكي اقبلي اعتذراي وأنا متأسف جدا لحضرتك بس أرجوكي أنا بيتي هيتخرب اقبلي اعتذاري".
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من متحرش إلى رانيا يوسف.. والفنانة: الحملة بدأت تجيب نتيجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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