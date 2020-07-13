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الامارات | أطباء فرنسيون يطالبون بإلزامية الكمامات في الأماكن المغلقة

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باريس - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب 14 طبيباً فرنسياً معروفاً «بوضع الكمامات بشكل إلزامي في كل الأماكن العامة المغلقة» في فرنسا، لتجنب تسجيل ارتفاع جديد في الإصابات بـ«كوفيد-19»، مع التراخي في احترام إجراءات الوقاية.

وقال الأطباء في مقال نشرته صحيفة «لو باريزيان - اوجوردوي» الفرنسية «سيكون من المؤسف جداً عدم استخدام هذه الوسائل الفعّالة التي هي في متناول الجميع» للحد من انتشار الوباء، وهي «وضع الكمامة بشكل إلزامي في الأماكن العامة المغلقة، والتباعد الجسدي قدر الإمكان، وغسل اليدين».

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وفي وقت أظهرت فيه دراسات أجرتها هيئة الصحة العامة في فرنسا تراجعاً في احترام الإجراءات الوقائية منذ أسابيع قليلة، حذّر الأطباء الـ14 من أن «إغراءات العودة إلى الحياة الطبيعية كبيرة ومفهومة لنا جميعاً لننسى الفيروس والتمتع بالصيف والشاطئ وتمضية الأمسيات مع الأصدقاء، لكن الفيروس في المقابل لا ينسانا».

وعشية بدء العطلة الصيفية، دعا رئيس الوزراء جان كاستيكس، ووزير الصحة أوليفيه فيران الفرنسيين، أول من أمس، إلى «الحذر في الحياة اليومية» ووضع الكمامات «لتجنب موجة جدية محتملة».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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