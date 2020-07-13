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الامارات | جهاز لتقليل الضوضاء القادمة من النوافذ

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سان فرانسيسكو - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر فريق من الباحثين في سنغافورة جهازاً جديداً يمكنه أن يقلل من حدة الأصوات التي تمر عبر النوافذ المفتوحة. وأفادت دورية «ساينتيفيك ريبورتس»، التي نشرت الدراسة أن الجهاز الجديد يمكن تركيبه على نافذة من ضلفتين، ويستطيع أن يقلل الضوضاء الناجمة عن حركة المرور في المناطق الحضرية بواقع النصف (أي تخفيض بواقع 10 ديسيبل).

وتتكون المنظومة الجديدة، التي ابتكرها البروفسير بان لام، ومجموعة من الباحثين بجامعة نانيجانج للعلوم التقنية في سنغافورة، من 24 مكبر صوت يبلغ قطر كل منها أربعة سنتيمترات ونصف، ويتم تثبيت هذه المكبرات في صورة شبكة داخل النافذة، إضافة إلى جهاز استشعار مثبت خارج النافذة.

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وإذا ما رصد جهاز الاستشعار ضوضاء قادمة من الخارج، فإن مكبرات الصوت تقوم ببث صوت «معارض للضوضاء» بالترددات الخاصة بالصوت الخارجي، لكن من خلال موجات صوتية عكسية، وتساعد هذه الموجات في معادلة الضوضاء القادمة من الخارج، وبالتالي تقلل التلوث الصوتي داخل الغرفة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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