الامارات | بعد 61 عاماً.. كشف سبب 9 وفيات غامضة

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 61 عاماً.. كشف سبب 9 وفيات غامضة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أكثر من ستة عقود من الوفاة الغامضة لتسعة متنزهين روس في جبال الأورال، توصل تحقيق إلى أن انهياراً جليدياً كان سبب الحادث. وأثار الحادث الذي وقع على ممر دياتلوف في فبراير 1959 شائعات قوية ونظريات المؤامرة، بما في ذلك تسبب مخلوقات غريبة أو القتل الطقسي أو اختبار صاروخي سري في الوفاة. ولم يسهم منهج السرية الحكومية في الحقبة السوفييتية سوى في إذكاء التكهنات.
وعثر على المهندسين والطلبة ميتين وهم يرتدون ملابس النوم. وظهرت على جثث علامات إصابات، يبدو أنه لا يمكن تفسيرها.
وبدأ تحقيق جديد قبل عام بهدف حل لغز ما حدث قبل 61 عاماً. ونشر مكتب المدعي العام الإقليمي، النتائج، أول من أمس، وعزا الوفيات لأسباب طبيعية.
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