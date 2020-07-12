رضوى الشربيني تسأل عبدالله رشدي عن عمل المرأة.. والأخير يرد: مش حرام

علاقات و مجتمع

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على مقطع، عبد الله رشدي، المتداول مؤخرا، بشأن عمل المرأة، حيث ظهر وهو ينصح الفتيات بالزواج عقب إتمام الدراسة، لأن دورها في الأول والأخير هو رعاية الزوج والأولاد، لتربية جيل جديد.

وردت "الشربيني" عبر تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر" قائلة: "إلى السيد الأستاذ المحترم اللي بيقول انه المرأه خُلقت للبيت وتربية الأولاد ورعاية جوزها فقط.. ممكن تقولنا بس فى حالة إن الزوج تعسر لأي سبب لا قدر الله ومقدرش يشتغل.. تنزل هى تشتغل بداله وتبقى زوجة جدعة، وفى الحالة دى هيبقى الشغل حلال؟ ولا تتطلب الطلاق وتبقى زوجه ندلة عادي؟".

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ومن جانبه، رد عبد الله رشدي، على تغريدة "رضوى" قائلا: "لو نزلت تشتغل فدا من كريم أخلاقها إنها تساعد زوجها ودا شيء لا يوجبه الشرع عليها أصلاً، وإن قررت أن تُطَلَّقَ فأيضاً حقها ولا ندالة في ذلك".

وتابع: "علماً بأن عمل المرأة مش حرام أصلاً، طالما خرجت للعمل ملتزمة بضوابط الشرع".

مختتما: "كلامي اللي اتعمل به الضجة دي مقصوص من سياقه، وأنا وضحت دا وشرحته".