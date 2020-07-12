"استري عليا بيتي هيتخرب ".. متحرش يعتذر لرانيا يوسف.. وترد: قبلت الاعتذار

علاقات و مجتمع

أطلقت الفنانة رانيا يوسف، حملة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلقت عليها اسم "افضح متحرش"، والتي تتبنى فكرة نشر عدد من المحادثات والصور والشخصية لمن يقومها بنعتها بألفاظ خارجها، عقب هجومها على المتحرشين ومطالبتها بوضع قانون رادع للدفاع عن حق المرأة.

يبدو أن الحملة التي دشنتها الفنانة أتت ثمارها، إذ قام أحد متابعيها بالاعتذار لها، حيث نشر عبر خاصية "إستوري"، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، محادثة لشخص يعتذر لها عما بدر منه على الإساءة ضدها.

وقال خلال رسالته: "أستاذة رانيا، أرجوكي اقبلي اعتذاري، وأنا متأسف جدا لحضرتك، بس أرجوكي أنا بيتي هيتخرب، أرجوكي اقبلي اعتذارى".

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وعلقت رانيا يوسف علي اعتذار الشاب: " مش عيب إن الواحد يغلط ويعتذر، وإحنا بنقبل الاعتذار، والحمدلله إن الحملة بدأت تجيب نتائجها، والناس تحس إنها بتغلط في حق ناس آخرين، وبتاخذ حق مش من حقها".

وكانت أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها قررت فضح المتحرشين بها، وهو ما دفعها إلى نشر صور بعض من تطاولوا عليها في رسائل خاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأضافت الفنانة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "إم بي سي مصر": "بيكتبوا كلام بيشيب، وبيكتبوا رسائل بتشيب، عندي حالة ذهول من الرسائل دي".

وتابعت، أنها تحدثت عن هذا الأمر من قبل، لكنه تفاقم، دون عقاب للمتحرشين، وهو ما دفعني لفضحهم: "لو على اللبس هناخد بالنا منه، طب والأطفال والرجالة، وجتلي رسايل إن رجالة بيتحرشوا برجالة، وفي طفلة اتحرشوا بيها ورموها من فوق السطح".