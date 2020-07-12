علاقات و مجتمع

احتفلت الإعلامية بسمة وهبة، بخطوبة "نادين"، ابنة زوجها علاء عابد، على رجل الأعمال محمد العدوي. ونشرت "وهبة" صورة من الحفل العائلي وظهرت من خلاله العروس "نادين"، برفقة خطيبها، وعلقت الإعلامية قائلة: "فرحة قلبي نادين أطيب وأجمل البنات بنتي وصاحبتي وأختي وحبيبتي ألف مبروك قراءة الفاتحة يا روح قلبي الله يسعدك ويجعلك قره عيني أنا وبابا اللي فرحته النهارده بالدنيا.. بحذرك يا محمد لو زعلتها يوم". Advertisements وتفاعل معها متابعوها في التعليقات: "ألف مبروك حبيبتي ربنا يسعدهم، ربنا يتمم بخير". ويذكر أن الإعلامية بسمة وهبة، عبرت عن اشتياقها لرؤية ابنها الذي يعيش حاليًا في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب توقف حركة الطيران بين البلدين نتيجة تفشي فيروس كورونا في العالم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بسمة وهبة تحتفل بخطبة ابنة زوجها.. وتوجه رسالتها للعريس: "بحذرك لو زعلتها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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