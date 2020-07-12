بالفيديو.. ياسمين غيث تدشن حملة لدعم ضحايا التحرش: متسكتيش عن حقك

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور لا تتعد مدته 6 دقائق شاركته الفنانة ياسمين غيث، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لعدد من الفنانين والفنانات ونجوم المجتمع، ينتقدون من خلاله التحرش بأشكاله المختلفة والعنف الذي تتعرض له المرأة.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على مقطع الفيديو قالت خلاله "حاولت أفكر في طريقة مختلفة نقدم بيها حاجة يمكن تساعد وتشجع بنات كتير ميسكتوش لو إتعرضوا للتحرش بكل أنواعه اللي بيوصل للإغتصاب، فقلت إيه أكتر حاجة بتخوف المذنب؟ هي الكلام، إن البنت ماتسكتش.. فقولنالها متسكتش، متسكتيش عن حقك".

وتابعت ياسمين "حابة أشكر كل حبايبي اللي وافقوا بمجرد ما عرضت عليهم الفكرة وما ترددوش يكونوا جزء من الفيديو، وحابة أشكر صاحبي وأخويا أحمد طرابيلي، أجمد مونتير في مصر على شغله على الفيديو ده بالسرعة دي علشان نقدر نطلعه ليكم النهاردة".

محمد يسري: البنت تتشال فوق الراس

كان الفنان محمد يسري من أبرز المشاركين في الحملة، إذ قال "البنت لا هي حلويات مكشوفة ولا عربية مفتوحة ولا بطيخة مقسومة ولا هي أي حاجة من الكلام ده عيب بقى بجد، البنت دي تتشال فوق الراس".

عمر الشناوي: مفكرتش إن البنت عندها مشاعر وبتتأذي باللي بتعمله

وانضم الفنان عمرالشناوي لتلك الحملة، قائلًا "هل أنت مفكرتش مثلا للبنت دي إن هي عندها مشاعر، إنها بتتأذي من كل اللي بتعمله، إن ليها أب أو أخ أو ابن عم هيحزن عليها، وعايز يشلفطلك وشك على اللي أنت بتعمله".

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رنا عرفة: والدتي كانت بتخاف عليا وبتقولي بلاش تلبسي بطريقة معينة

وسردت مقدمة البرامج رنا عرفة، قصتها مع التحرش، "وأنا صغيرة والدتي من خوفها عليا، كانت تفضل تقولي رنا متلبسيش رنا متخرجيش، لو سمحتي البسي بطريقة معينة علشان ممكن تتعرضي لنظرة أو كلمة، كبرت واتخرجت واتجوزت وجوزي بيقولي نفس الكلام، لو سمحتي شيلي الماكياج أول ما تخلصي تصوير".

ياسمين غيث تروي قصة تعرضها للتحرش

كانت ظهرت خلاله الفنانة ياسمين غيث، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تسرد من خلاله تجربتها مع التحرش الذي تعرضت له قبل سنوات مضت، تضامنا مع ضحايا قضايا التحرش والاغتصاب التي انتشرت بكثرة خلال هذه الأيام.

بدأت ياسمين خلال مقطع الفيديو، قائلةً "القضية اللي الكل بيتكلم عليها دلوقتي هى قضية واحد اغتصب بنات مش مجرد تحرش، أيًا كان عددهم إيه، العدد مش هيفرق خالص سواء واحدة أو ألف هي نفس الجريمة، دي بنتكلم عنها علشان عرفناها وكل السوشيال ميديا بتتكلم عنها، لكن بتحصل لناس كتير جدا كل يوم وللأسف مبنسمعش عنهم، فيه منهم اللي بيموت أو بينتحر".

وتابعت الفنانة مضيفة "فيه منهم اللي بيخاف يتكلم ويتخذ إجراء، أيا كان الضحية بيحصلها إيه بعد كدة هى وأهلها ده بينهي حياتها تمامًا، البنات بتخاف تتكلم مع أهلها بسبب العقلية اللي بيخافوا من الفضيحة وبيكون الرد هنعمل إيه وهنداري الموضوع ده أزاي".

وكشفت "ياسمين"، خلال الفيديو عن موقف تعرضت له خلال المرحلة الثانوية من أحد المعلمين بالمدرسة والذي كان متزوجًا من إحدى الفتيات الأجنبيات، "مفيش بنت على وجه الأرض متعرضتش للتحرش، وأنا صغيرة كان عندي مدرس في 2 ثانوي، كان بيدرسلي كيمياء، كان من النوع بيلمس بطريقة مش مريحة، بيحاول يعمل ده مع أي بنت، ومحدش كان بيقدر يتخذ قرار ضده، فيه بنات كانت بتسكت".

وأردفت ياسمين، "أنا وغيري مكناش بنسكت، لما حاول معايا هزأته بأدب وقولت لوالدتي، مكنتش قادرة استوعب الموقف ومصدومة، وهى اشتكت لمدير المدرسة ولم يتم اتخاذ إجراء ضده، وترتب عليه إنه سقطني في المادة وقمت بترك المدرسة".