تنسيق الأقراط مع التوربان من غادة عثمان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يوليو 2020 01:43 مساءً - يُعد التوربان من أشكال لفات الحجاب الشائعة والمفضَّلة لدى الكثير من الفتيات، ومنهن مصممة الأزياء غادة عثمان، حيث يسهل تنسيق هذه اللفة مع الإكسسوارات المتنوعة، فإن كنتِ تبحثين عن إطلالة مميزة غير اعتيادية، فإننا نقدم لكِ عدة خيارات من وحي غادة عثمان بالتوربان والأقراط، فاستوحي من هذه الخيارات ما يناسب إطلالاتك.

الأقراط الدائرية الضخمة مع التوربان

الأقراط الدائرية الضخمة

تفضِّل مصممة الأزياء ومدوّنة الموضة غادة عثمان اختيارَ الأقراط الدائرية المصممة بشكل ضخم بالألوان المحايدة كالفضي والذهبي، وإن كنتِ تشعرين بأنه من الصعب اختيار شكل أو موديل من الأقراط مع التوربان، وتتخوفين من فكرة عدم الحصول على إطلالة متناسقة، فيمكنك تجربة ارتداء الأقراط الذهبية أو الفضية مع حجاب التوربان؛ لأنها ستكون مناسبة لكِ دائمًا بمختلف الأوقات.

ولتطبيق الصيحة، اعتمدت غادة الأقراط الفضية مع حجاب أبيض وإطلالة يكسوها اللون السماوي، واختارت أقراطًا عريضة وضخمة مصممة باللون الذهبي بشكل دائري مع إطلالة يكسوها اللون الأسود، ولمظهر أبسط تأنقت بالأقراط الذهبية الملتوية مع حجاب أحمر وبلوزة زرقاء، وتجمّلت بأقراط دائرية من اللؤلؤ مع إطلالة ناعمة وأنثوية، كما تزينت بأقراط دائرية مع حجاب ساتان ملون بالأخضر والزهري.

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أقراط ملونة للصيف

أقراط ملونة

إن كنتِ تبحثين عن إطلالة مليئة بالحيوية لفصل الصيف؛ فليس هناك أفضل من اختيار التوربان البسيط أو متعدد الألوان؛ ليتمَّ تنسيقه مع الأقراط بدرجات زاهية، ويمكنك تطبيق صيحة اختيار التوربان مع الأقراط بنفس اللون مثل غادة عثمان، حيث تأنقت بأقراط سوداء مزينة بالأبيض مع حجاب أسود وإطلالة يكسوها اللون الزهري، ولمظهر أكثر جرأة؛ أطلَّت بأقراط صيفية متدلية وملونة بالأصفر والأزرق والزهري ومُكملة برسمة النجمة البنية مع حجاب فوشيا وقبعة من القش؛ لمظهر مناسب للشاطئ، أما إن كنت مترددة بشأن تناسق الألوان؛ فجرِّبي ارتداء التوربان الأبيض أو بدرجات محايدة مع الأقراط الملونة، فبالتأكيد ستكون إطلالتك جذابة ورائعة كما فعلت غادة، حيث نسقت أقراطًا زهرية برسمة زهرة مع حجاب أبيض وإطلالة ملونة.

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أقراط اللؤلؤ لمظهر مميز

أقراط اللؤلؤ

لإطلالة نهارية؛ يمكنكِ تنسيق حلق اللؤلؤ مع حجاب التوربان الملون بألوان هادئة، واعتمدت هذه الصيحة مدونةُ الموضة غادة عثمان بعدة طرق؛ كارتداء الأقراط الدائرية من اللؤلؤ مع حجاب التوربان المزين بالزهري والأزرق والرسوم الصيفية، وظهرت بأقراط ذهبية مزينة برسمة قلب من اللؤلؤ مع حجاب ملون بألوان الربيع، واختارت أقراط اللؤلؤ مع حجاب أبيض مزيّن بالزهري.

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الأقراط المتدلية

الأقراط المتدلية

تناسب الأقراط المتدلية كل الإطلالات في الحجاب، ولا سيّما الملون، لذا تجمّلت غادة بالأقراط الذهبية المتدلية مع حجاب وفستان باللون الأحمر؛ لخيار جذاب، وتزيّنت بأقراط طويلة شفافة مع حجاب ملون وفستان أبيض؛ لمظهر حيادي، وفضّلت الأقراط الشفافة أيضًا مع حجاب أبيض وفستان فوشيا.