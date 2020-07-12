كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يوليو 2020 01:43 مساءً - عندما تغطي البشرة طبقةً من الجلد الميت لا يعود بإمكان بشرتنا الإستفادة من الماسكات، والمواد المعالجة لحب الشباب وغيرها، ومرطبات البشرة. لذا، يُعتبر تونر الوجه الطبيعي هو التمهيد الأفضل لإمتصاص البشرة لمواد الترطيب والعلاج، فهو يساعد على تنظيف البشرة بعُمق، وإزالة الخلايا الميّتة المتراكمة على سطحها، الأمر الذي يُساعد على إظهار البشرة بصورة أكثر صحة ونضارة وإشراقاً.

تعرّفي مع "الخليج 365.نت" على فوائد التونر الطبيعي للبشرة، وأهم النصائح والطرق الصحيحة في كيفية إستخدامه للوجه. فوائد التونر الطبيعي للبشرة والطرق الصحيحة لاستخدامه فوائد التونر الطبيعي للبشرة

الاستخدام المنتظم للتونر الطبيعي يُساعد في تحقيق الفوائد الآتية للبشرة: يُنشّط الدورة الدموية بشكل فعّال.

يُساعد في تعديل حموضة البشرة، كما يحافظ على توازنها بشكل كبير.

يُستخدم لإزالة الزيوت والترسّبات العالقة على البشرة.

يُقضي على التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تظهر على البشرة.

يُقلل من ظهور حبّ الشباب على البشرة.

يُقلّل الزيوت التي تنتجها البشرة على الظهر، والصدر، والذراعين، والتي تُعزز من ظهور حب الشباب.

يُساعد التونر الطبيعي في تصغير مسامات البشرة، ويُعدّ تصغير المسامات مفيداً بصورة خاصة لأصحاب البشرة الدهنية والتي تكون المسامات فيها واسعة، وبالتالي يُقلّل من الإفرازات الدهنيّة المزعجة، ويساعد على تجديد الخلايا في البشرة.

يُساهم في ترطيب البشرة، خاصةً البشرة الجافة، والتي تميل إلى التقشير، لذلك فإنّه من الواجب إستخدام التونر جنباً إلى جنب مع مواد الترطيب ومنتجاته.

منع نمو الشعر واحتباسه تحت الجلد في منطقة الوجه.

توحيد لون البشرة وإعادة ترطيبها.

تابعي المزيد: طريقة عمل تونر طبيعي للبشرة Advertisements

الطرق الصحيحة لاستخدام التونر للوجه؟ الطرق الصحيحية لاستخدام التونر للبشرة يتم إستخدام التونر بطريقة بسيطة جدًا، وتطبيقه مرتين في اليوم، في الصباح والمساء، ويُستخدم التونر مرة واحدة في الليل في حال أنّ البشرة كانت جافة.

التأكد من تجفيف البشرة بعد تنظيفها.

تطبيق كمية من التونر على يديك أو على قطعة من القطن الطبي المعقم.

تمرير يديك أو قطعة القطن على كامل أنحاء البشرة مع القليل من الضغط اللطيف.

التركيز على المناطق التي تعاني أكثر من غيرها من مشاكل المسامات الواسعة وزيادة كمية الزيوت التي يتم إفرازها، منطقة الجبين، الأنف والذقن.

ضعي قطعة قطن نظيفة في التونر وضعيها على وجهكِ، أو يمكنكِ وضعه في زجاجة برشاش وإستخدميه، لا تشطفي وجهكِ بعد التونر، بل إتركيه ليجف، وإستخدمي التونر مرتين يوميًا، التونر الطبيعي يمكن تخزينه في الثلاجة لمدة 10 أيام.

تطبيق كريم الترطيب على البشرة بعد الإنتهاء من إستخدام التونر، وتوزيعها مع التدليك مدة تتراوح بين 5 – 10 دقائق.

تابعي المزيد: إليكِ طريقة استعمال التونر قبل المكياج

هل يجب غسل الوجه بعد التونر أم لا؟ يُشطف الوجه بالماء إذا كان التونر بتركيبته يحتوي على الكحول في حال كان التونر من مكونات طبيعية الشاي الأخضر – ماء الورد – ماء الزهر يُفضل أن يتم تطبيق كريم الترطيب بعده مباشرة دون غسل الوجه، فهي مواد آمنة على البشرة يمكنك تركها.

إذا كان التونر يحتوي على الكحول فتركه سيسبب الجفاف لبشرتك لذا يجب تنظيفه.

أما في حال عدم توفر التونر المناسب لطبيعة بشرتك وإضطررت لتطبيق تونر غير مناسب عندها لا يجب تركه على البشرة بل من الضروري تنظيفه، ومن ثم تطبيق كريم الترطيب المناسب.

لا يجب إستخدام أي صابون أو أي غسول، فالتونر قد تم تطبيقه بالفعل بعد تنظيف البشرة وهو بحد ذاته يقوم بتنظيفها وبإتمام عمل الغسول، لذا يُكتفى بتنظيف البشرة بالماء فقط.

يتم غسيل الوجه بالماء البارد فقط والتأكد من إزالة كل آثار التونر، ومن ثم تجفيف البشرة بلطف بالاعتماد على منشفة نظيفة قطنية ناعمة، وبأسلوب الطبطبة أي ضربات خفيفة، وتجنب فرك الوجه بها لحمايتها من التجاعيد. تابعي المزيد: الطرق الصحيحة لاختيار التونر المناسب لبشرتك

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