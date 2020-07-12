رانيا يوسف تدعم عمرو السولية بعد التحرش بطفلته: ربنا يرحمك من العقول المريضة

علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة رانيا يوسف، دعمها لنجم النادي الأهلي عمرو السولية، بعد التحرش بطفلته التي تبلغ من العمر 3 أعوام، من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر خاصية "ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعادت الفنانة نشر صورة السولية وابنته عبر حسابها، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله "ربنا يحميلك بنتك ويرحمك من العقول المريضة".

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قصة التحرش بابنة عمرو السولية

كانت التعليقات المسيئة أمر صادم لنجم الأهلي، ما جعله يقرر الرد على هؤلاء قائلًا: "بنتي ليلى عندها 3 سنين ونص، لسه قالعة البامبرز الكلام ده بيتقال على طفلة، إيه اللي يخلي بني آدم خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير إنه فعلا خنزير، إيه المرض ده، دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين وبنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع علشان ميتعرضوش لأذاهم".

وتابع: "أتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش ولبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتي وهما شايفين اللي بيحصل، قررت أتقدم ببلاغات ضد أصحاب الكومنتات دي علشان اللي زيهم دول مينفعش يكبروا وسطنا".

واختتم رده قائلا: "قررت أحمي بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف والاشمئزاز ده".