الامارات | القرية العالمية تستعد لموسم شديد الخصوصية وتتلقى المشاركات

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تستعد لموسم شديد الخصوصية وتتلقى المشاركات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار استعداداتها للاحتفال باليوبيل الفضي، أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن قبول طلبات المشاركة في الموسم الـ25 من المستثمرين والشركاء في الإمارات والعالم.

ودعت الوجهة الترفيهية المستثمرين لمشاركتها الاحتفالات بيوبيلها الفضي في الموسم الـ25 عبر تقديم أعمالهم وأفكارهم الابتكارية.

وأعربت مدير إدارة أول – قسم الشؤون التجارية في القرية العالمية، خديجة خليفة، عن تفاؤلها بالاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد.

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وقالت: «تلتزم القرية العالمية بتقديم الدعم للمستثمرين في إطار رسالتها وإرثها، ومساعدتهم على نحو مستمر لتحقيق إنجازات ملحوظة، إضافة إلى توفير الفرص المباشرة لتطوير أعمالهم، ولا يقتصر التأثير الإيجابي لهذه المبادرات على المواسم المتعاقبة للقرية العالمية فحسب، بل يمتد ليلعب دوراً محورياً في دفع اقتصاد دولة الإمارات قدماً».

وأكدت إدارة القرية في بيان أن «البيانات الحالية منذ فتح باب التسجيل، تظهر تزايداً ملحوظاً في عدد الطلبات المقدمة للمشاركة في فعاليات القرية بموسمها المقبل، مقارنة بالموسم السابق، ما يعكس ثقة الشركاء بمرونة اقتصاد دبي وقدرته على التكيف والتعافي السريع في مرحلة ما بعد كوفيد-19»، مشيرة إلى أنه «لا تزال الفرصة سانحة أمام المستثمرين الراغبين بالتسجيل المجاني، للموسم الـ25، وتتطلع إدراة القرية العالمية قدماً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لكتابة الفصل الأهم في مسيرتهم الاستثمارية».

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