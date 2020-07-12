3 نجمات يرفعن شعار اللون الأسود هذا الأسبوع وكيندال جينر أبرزهن

يبدو أن هذا الأسبوع حمل أسبوع اللون الأسود للمشاهير، بعدما ظهرت أكثر من نجمة من عارضات الأزياء الشهيرة ممن يحظين بمتابعة كبيرة بالإضافة إلى ممثلة شهيرة، وهن يرتدين هذا اللون على مدار أيام الأسبوع، مثلما يظهر خلال التقرير التالي الذى نسلط خلاله الضوء عليهن.

كاميلا مورنو

البداية من كاميلا مورنو عارضة الأزياء الأرجنتينية وصديقة النجم ليوناردو دي كابريو التي حرصت على الاستمتاع بوقتها قبل يومين، حيث التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي أثناء سيرها وحدها في شوارع مدينة ماليبو بإطلالة سوداء تماماً من حيث ارتداء الجاكيت أو مظهرها بشكل عام، حيث حرصت أن تكون الكمامة مناسبة لهذا الزي بأن تكون سوداء أيضاً.

مارجوت روبي

أيضاً ظهرت النجمة التي احتفلت مطلع الأسبوع الجاري بعيد ميلادها الثلاثين أثناء زيارتها لأحد أصدقاءها وهي ترتدي اللون الأسود بالكامل، والتي خطفت به الأنظار وفقاً لما جاء في تقرير نشره موقع الديلي ميل الشهير.

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كيندال جينر

بعد ذلك تأتي عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، والتي ظهرت في إطلالة مغايرة لما اعتادته من جرأة حيث جاءت تلك الإطلالة مشابهة لما ارتدته كاميلا مورنو، بارتداء جاكت أسود مع طاقم بنفس اللون بالكامل بالإضافة إلى كمامة باللون الأسود.

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