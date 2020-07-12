طبق السلمون من الأطعمة المفضلة لدى البعض، ولذلك يقدم "هُن" طريقة تحضيره بمكونات مختلفة وهي العسل والثوم.

مقادير السلمون بالعسل والثوم

ثلث كوب عسل

ربع كوب من صلصة الصويا

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر

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3 ملاعق كبيرة مقسّمة من زيت الزيتون البكر الممتاز

4 شرائح من سمك السلمون (منشّفة بورق جاف)

ملح

فلفل أسود مطحون طازج

3 فصوص ثوم مفروم

ليمونة مقطعة إلى شرائح

طريقة تحضير سلمون بالعسل والثوم

يخفق العسل مع صلصة الصويا وعصير الليمون ورقائق الفلفل الأحمر في وعاء متوسط.

تسخن ملعقتان من الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، وحينما يصبح الزيت ساخناً، يوضع السلمون من ناحية الجلد، ويضاف الملح والفلفل الأسود، ويطهى المزيج لمدة 6 دقائق حتى يصبح لونه ذهبياً، ثم يقلب وتضاف ملعقة الزيت المتبقية.

يضاف الثوم إلى المقلاة ويطهى لمدة دقيقة حتى تصبح رائحته عطرة، ثم يضاف خليط العسل، ويضاف شرائح الليمون، ويطهى الطبق حتى تنخفض الصلصة بمقدار الثلث، ثم يزيّن بشرائح الليمون ويقدّم.