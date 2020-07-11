روجينا بإطلالة أنيقة في جلسة تصوير.. ومتابعون: يا عمري على الحلاوة

لايف ستايل

نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، آخر جلسة تصوير جديدة خضعت لها لصالح إحدى المجلات العربية. وظهرت "روجينا" في جلسة التصوير، بإطلالة أنثوية أنيقة، إذ ارتدت فستانا مزودا بأزار أمامية، من دار الأزياء العالمية "Gucci"، كما أنها تركت شعرها منسدلًا على كتفيها. Advertisements وجاءت جلسة التصوير بعدسة المصور محمود عبدالسلام. وتفاعل أصدقاء روجينا من الوسط الفني، بالتعليق على جلسة التصوير، منهم الفنان أحمد زاهر، قائلا: "قمر"، والفنانة نور، التي علقت بوضع "إيموشن" قلب. كما تفاعل المتابعون بتعليقات: "يا عمري على الحلاوة"، "بحبك يا عمري"، "ليكي وحشة يا عمري".

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