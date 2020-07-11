طبيبة تطالب السيدات بتأخير الحمل حتى القضاء على كورونا

صحة

قالت الدكتورة يسرا لاشين أستاذ طب النساء والتوليد بطب قصر العيني بجامعة القاهرة، إنه يجب على السيدات تأخير قرار إنجاب الأطفال، وذلك أسوة بما اقتدت به أغلب الدول العالمية حتى تهدأ جائحة فيروس كورونا عالميا: "بلاش استعجال وتسرع واننا نخش في مشروع الحمل، واللي ممكن يستنى يستنى".

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وأضافت "لاشين"، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه وبالنسبة للسيدات اللاتي يعانين من أمراض مزمنة أو ضعف في المناعة عليهن تأجيل قرار الحمل والإنجاب حتى لا يؤثر ذلك على صحتهن أثناء الحمل، بسبب ضعف الجهاز المناعي للسيدات في تلك الأوقات، موضحة أنه حتى الآن، لم تخرج دراسة تتحدث بأن السيدات الحوامل هم الأكثر نصيبا في الإصابة بفيروس كورونا، ولكنهم الأكثر عرضة لمرض البرد الموسمي.

وأكدت أنه في حال قررت السيدة الحمل فيجب عليها أكل الفواكه والخضراوات المعززة للجهاز المناعي لديها، كما يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي واتباع سبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن أغلب منظمات الصحة حول العالم قد أكدت على الحوامل التزام المنازل مع التباعد بين زيارات الطبيب الخاص بهن حتى لا تصبن بالعدوى: "لازم تكون لابسة الماسك، ويا ريت ميبقاش معاها حد مسن".

وتابعت: "كل البلاد اللي سبقونا في إصابات الحوامل بفيروس كورونا مثل الصين وانجلترا لم تتغير نسب إصابات السيدات الحوامل مقارنة بالسيدات العادية، وفي مصر حاليا أغلب الحوامل اللي بيجيلهم كورونا الأعراض بتكون هادية وبسيطة جدا وبيتعافوا بمنتهى السهولة، وهناك حالات استثنائية رأينا فيها مشاكل أكبر في الشهور الأخيرة لما قبل الولادة".