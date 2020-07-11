دينا راغب تتألق بـ"لوك فرعوني" في أحدث جلسات التصوير

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لايف ستايل
تألقت الممثلة الصاعدة وخبيرة الموضة دينا راغب، بفستان مطرز بالأبيض على الشكل الفرعوني، من خلال أحدث جلسات التصوير لها، حيث نال اللوك إعجاب الجمهور.
وأشارت "دينا" في بيان صحفي، إلى أنها تعمل في مجال تجهيز الفنانات منذ سنوات، وتعاونت مع العديد من الفنانات ومنهن مي عمر، وريم سامي، بالإضافة إلى عدد من المذيعات.
دينا راغب، عملت في مجال الـ Makeup artistللنجمات المصريات والعرب، والعرائس على مستوى الوطن العربي، وتعاونت مع العديد من النجمات في الدراما التليفزيونية، بالإضافة إلى تعاونها مع العديد من الشخصيات العربية، حصلت على عدة جوائز في مجالها في العديد من المهرجانات، فضلا عن حصولها على شهادات تقدير من بعض المؤسسات العالمية.
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