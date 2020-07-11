تنتظر مولود برج "الحوت" من الجمعة 3 إلى الخميس 10 تموز أحداث مهمة

مهنياً:الاجواء جيدة ومميزة اجواء مائية بامتياز وحظوظ استثنائية مع تواجد الكواكب في برج السرطان المائي الصديق ومع انتقال المريخ من برجك ما يعني مكافأة تقدير فرص مهنية تتوفر لك بصورة مفاجئة وغير منتظرة وتفتح امامك ابواب جيدة نحو النجاحات البداية مع يومي السبت والاحد مع الخسوف والقمر في برج الجدي في البيت الحادي عشر ما يثير بعض الاشكالات الصغيرة في حياتك المهنية والاجتماعية الا انك محمي من الفلك لكن المهم هو التركيز والتنظيم الجيد والتطوير والتحديث والخبر الاهم انتقال القمر الى برجك في عطلة الاسبوع الذي يقدم لك تطورات كبيرة تخدم مصالحك ويدعمك ويحمل اليك التغيير والتأييد ونوع من الحظ حاول ان تحلحل الامور قبل وصول القمر الى الدلو بين الاثنين والاربعاء ثلاثة ايام هائة صارمة تشتد فيها الانفعالات فلا تتوقع اي جواب او اي انفراجات او اي خير يقين حاول ان تقوي نفسيتك وشخصيتك وان ترفه عن نفسك كن لبقا وهادئا ولا تستعجل الامور وانتبه من الافكار السوداء يتبدل المشهد الفلكي لصالحك مئة بالمئة ويبرم الدولاب لصالحك وتدخل في مرحلة مهمة ناشطة مليئة بالاخبار الجيدة والاجوبة الايجابية والحاسمة مع انتقال القمر الى برجك ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من السرطان يومي الخميس والجمعة فترة مهمة تحمل انفراجات فرح سعادة ونتيجة مثمرة لجهودك.

عاطفياً: ان عودة كوكب الزهرة الى مساره الطبيعي في مواجهة برجك من الجوزاء يجعلك مشتت التفكير غير واثق من مشاعرك منزويا رافضا التعبير عن نفسك ويجعلك تعيد درس مشروع سابق او علاقة عائلية او حتى عاطفية بسبب تلبد الاجواء بالضغوطات والمتطلبات العائلية للعازب لا تعرّض استقرار مشاعرك وعلاقتك للمخاطر حافظ على هدوئك ولا تتفوه بكلام متسرع يؤذي الروابط لاسيما روابط الثقة والاحترام.

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