أفضل ألوان مناكير صيفية ملائمة لكل الأوقات

في السبت 11 يوليو 2020 07:43 مساءً - إذا كنت من النساء اللواتي لا يملن الى تغيير المناكير بشكل دوري متكرر، وترغبين في اعتماد ألوان مناكير تلائم مختلف الأوقات، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة من أفضل ألوان المناكير الصيفية الملائمة لكل الأوقات، فاختاري من بينها ما يعجبك.



المناكير الأصفر

المناكير الأصفر



يعد الأصفر من أبرز ألوان المناكير الصيفية، فهو لون حيوي يلائم أجواء الصيف المفعمة بالمرح والنشاط. بإمكانك اعتماده خلال السهرات والنشاطات الصيفية والرحلات البحرية والبرية، وهو كفيل بأن يجعل أوقاتك كافة مشرقة كأشعة الشمس. ننصحك بتجربة Olive & June Nail Polish in Bright & Focused، فهو مصنوع من المواد النباتية غير السامة ويدوم على أظافرك لمدة أسبوع وأكثر.

المناكير البنفسجي الفاتح



المناكير البنفسجي الفاتح

المناكير البنفسجي الفاتح



يعد البنفسجي الفاتح، أو لون اللافندر، من أكثر ألوان المناكير رواجاً لهذا الصيف، فهو لون حيوي وجذاب ويتناغم مع جميع ألوان البشرة، كما بإمكانك اعتماده لمختلف الأوقات. ننصحك بتجربة المناكير البنفسجي الفاتح من Essie: Essie Nail Polish in Worth the Tassle، فهو يتميز بتركيبته الغنية التي تنساب على الأظافر بسهولة.

المناكير الفضي اللامع

المناكير الفضي اللامع



يشكل المناكير الفضي اللامع الخيار الأمثل لجميع الأوقات خلال فصل الصيف، حيث يمكنك اعتماده في الأيام العادية كما في السهرات والمناسبات وحفلات الزفاف، فهو رائع الى جانب فستان أسود خصوصاً. ننصحك بتجربة KBShimmer Nail Polish in Under Pressure، ضعي منه ثلاث طبقات واحصلي على أظافر لامعة وأنيقة.



المناكير الأزرق الفاتح

المناكير الأزرق الفاتح



الأزرق الفاتح لون حيوي ومنعش ويمكنك اعتماده طوال أيام الصيف. فإن كنت ترغبين في اعتماد مناكير أزرق بتركيبة غنية وكثيفة تمنح أظافرك تغطية رائعة تعزز من جمال ويديك وأظافرك وتلفت الأنظار إليك، ننصحك بتجربة Orly Laquer in Far Out.



المناكير الأخضر النيون

المناكير الأخضر النيون



في كثير من الأحيان، من الصعب جداً العثور على مناكير أخضر نابض بالحياة، فلا يكون فاتحاً للغاية أو داكناً للغاية، لذلك ننصحك بتجربة المناكير الأخضر النيون من علامة Pure Polish: MiniLuxe Pure Polish in Calla Lily، فهو خيار رائع لمحبات ألوان المناكير المشرقة والجريئة، ويوفر لأظافرك تغطية غنية تدوم طويلاً.

المناكير الأخضر النيون