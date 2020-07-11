ياسمين غيث: تعرضت للتحرش من مدرس أثناء دراستي في الثانوية الأمريكية

علاقات و مجتمع

حكت الفنانة ياسمين غيث، تفاصيل تعرضها للتحرش الجنسي من مدرس لها أثناء الدراسة في الثانوية الأمريكية.

Advertisements

وقالت "غيث" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنها حكت عن التجربة التي مرت بها لتشجيع الفتيات على الحديث عن مرورهم بالتحرش سواء تحرش جسدي أو لفظي أو أي نوع من انواع التحرش "كلهم أوحش من بعض".

وحكت "غيث" تفاصيل ما حدث معها: "وأنا في تانية ثانوية كنت في مدرسة أمريكية وحصل أن كان فيه مدرس عندنا في المدرسة كان من النوع المدرسين اللي بيمسك بطريقة مش مريحة أو بيحط إيده على البنات بطريقة مش مريحة، والواحد أول ما يحس أنه مش مرتاح المفروض ده يتم احترامه على طول".

وأضافت: "اللي حصل أنه كان حاول يتعامل معايا بالطريقة اللي بيتعامل بيها دي وأنا مقبلتش ومسكتش وأنا وقفت الموضوع قبل ما يحصل وقبل ما يحط أيده عليا، أنا وقفت له وطبعا اللي حصل أنه أداني نمر وحشة في المادة دي وكرهت المادة دي لحد النهاردة وسيبت المدرسة ومشيت".

وتابعت: "بس أنا كنت محظوظة أني اتكلمت مع والدتي وقولت لها وكانت مصحباني جدا وكانت متفهمة الموضوع ده وجت المدرسة واشتكينا المدرس بس مفيش حاجة تمت وقتها وفضل مكمل في المدرسة عادي، وأنا اللي سيبت المدرسة ومشيت".