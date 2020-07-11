احذري الجينز الضيق.. يضر البطن والفخذين

صحة

تحب الفتيات ارتداء بنطلون جينز، والموضة منه هو "السكيني"، الذي يتميز بضيقه الشديد عند منطقة الأرداف، وحتى القدمين، ولكن لارتداء البنطلون الجينز الضيق العديد من الأضرار يجب الالتفات إليها وتجنبها بحسب موقع "dailymedical".

أضرار ارتداء بنطلون جينز ضيق

الخميرة المهبلية

يمكن أن يسبب ارتداء الملابس الضيقة وخاصة الجينز، غلق منافذ التنفس وتقييد المساحة الفارغة في الجزء الأسفل من الجسم وهذا يولد ارتفاعا في درجة الحرارة وازدياد نسبة الرطوبة في تلك المنطقة.

تلك العوامل تؤدي إلى التهاب في المهبل وتهيجه وزيادة شديدة في إفرازاته مرفقا بها حكة مستمرة وضغط شديد ما يسبب تكاثر البكتيريا في المهبل محدثة عدوى الخميرة المهبلية.

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الحموضة

الخصر الضيق للبنطلون الجينز يسبب ضغطا شديدا على البطن ويقيد عملية الهضم وقد يؤدي ذلك إلى عودة الأحماض إلى المريء والحرقة والحموضة في المعدة أو أحيانا في الحلق والصدر.

الدوالي والسليوليت

يعيق البنطلون الضيق عمل الدورة الدموية ويحدث ضغطا شديدا على الأعصاب ويغلق كذلك مجاري تنفس الجلد، ما قد يؤدي إلى تطور متلازمة قشرة البرتقال أو ما تعرف علميًا باسم السيليوليت ويزيد من سرعة انتشار الدوالي.

ألم الفخذ

يسبب البنطلون الضيق خدرا ووخزا وألما حارقا في المنطقة العليا من الفخذ بسبب حدوث ضيق أو ضغط شديد على الأعصاب في تلك المنطقة.

ألم البطن

بنطلون الجينز الضيق يؤثر على البطن بضغطه عليها ما يؤثر أيضًا على عملية الهضم ويصعبها، مسببا عسرا في الهضم وآلام في البطن.