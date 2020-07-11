"صحاني عشان يتقدم ووافقت وكملت نوم".. محمود رضا يروي كواليس خطوبة عمرو دياب وشيرين

علاقات و مجتمع

زيجة واحدة فقط في حياتها، لم تدم طويلا، إلا أنها تحمل في طياتها ذكريات استثنائية يصعب نسيانها، من بينها يوم تقدم المطرب عمرو دياب، لخطبتها من والدها الفنان محمود رضا، الذي رحل صباح اليوم عن دنيانا، وسط حزن محبيه على وفاته.

تحدث "رضا" عن موقف تقدم "الهضبة" لابنته، خلال حواره وابنته ببرنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي، على شاشة "الحياة"، قائلا: "كنت نايم في بيتنا، وجاني عمرو، ووقف على الحيطة، وقالي أنا بطلب إيد بنتك شيرين".

وبالرغم من تفاجئ والد شيرين، بطلب "دياب"، إلا أنه وافق: "قولتله ماشي وكملت نوم".

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وخلال زواج الفنانة من المطرب، لم يتدخل "رضا" في حياتهما الزوجية، التي انتهت عقب 3 سنوات، نتج عنها إنجاب ابنتهما "نور"، وبررت "شيرين" موقف والدها: "هو علمني أتحمل المسؤولية وأكون مستقلة، واتخانق معايا مرتين في حياته".

وفاة محمود رضا.. وابنته: مش هنعلن مكان الدفن

ورحل عن عالمنا، اليوم، الفنان ومصمم الرقصات محمود رضا، عن عمر ناهز الـ90 عاما.

وعلقت الفنانة شيرين رضا، على وفاة والدها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "رضا" صورة لوالدها، وقالت: "توفي منذ قليل، والدي الفنان الكبير محمود رضا، وبسبب جائحة كورونا تقرر أن يقتصر واجب العزاء على أفراد العائلة فقط، كما لن يتم الإعلان عن مكان الدفن للأسباب نفسها.. شكر الله سعيكم جميعا".