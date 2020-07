مثلية ويتابعها 100 ألف شخص.. جافيكا أول سمراء تجسد شخصية Batwoman

علاقات و مجتمع

"لكل الفتيات الصغيرات السمروات اللواتي يحلمن أن يصبحن خارقات في يوم من الأيام.. هذا ممكن".. بتلك الكلمات أعربت الفنانة جافيكا ليسلي، عن سعادتها بمشاركتها في بطولة "Batwoman".

بمشاركتها في الفيلم الجديد، تصبح "ليسلي" أول فنانة سمراء تجسد شخصية الفتاة الخارقة "Batwoman"، عقب موجة من الاحتجاجات شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية للتنديد بالعنصرية ضد أصحاب البشرة الداكنة، على أثر قتل شرطي أبيض لشاب أسمر يدعى "جورج فلوريد".

قالت الفنانة الشابة، في تصريحات صحفية: "أنا فخور للغاية لكوني أول ممثلة سوداء تلعب الدور الأيقوني لباتومان على شاشة التلفزيون".

"هن" رصد أبرز المعلومات عن البطلة السمراء، خلال الفقرات التالية.

- ولدت 30 مايو 1987، وعمرها الآن 33 عاما.

- نشأت في أوغسبورغ بألمانيا، وانتقلت عائلتها لاحقا إلى ماريلاند.

- انتقلت ليسلي إلى لوس أنجلوس للبحث عن فرصة للتمثيل.

- ظهرت في سلسلة BET The Family Business، وفي فيلم Always a Bridesmaid، وفي موسمين من سلسلة God Friended Me.

- أعلنت أنها مثلية جنسية، وشاركت في حملات لدعم تلك الفئة.

- حصلت على الجنسية الأمريكية.

- يتابعها ما يقارب الـ 100 ألف شخص من مختلف دول العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".