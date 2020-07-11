ماتت في سن الـ 24.. من هي زوجة الفنان محمود رضا وكيف ودعها؟

علاقات و مجتمع

رحل أمس الجمعة، عن عالمنا اليوم الفنان محمود رضا، عن عمر ناهز الـ 90 عاما، بعد أن قدم الكثير من العروض الاستعراضية وارتبط اسمه بها.

والفنان الراحل هو والد الفنانة شيرين رضا وزوج نديدة فهمي شقيقة الفنانة الاستعراضية فريدة فهمي.

و"نديدة" التي ولدت عام 1936، درست الفنون الجميلة وعملت مصممة أزياء لفرقة رضا، وتوفيت عن عمر 24 عامًا وذلك عام 1960.

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وبكلمات كان يملؤها الحنين، تحدث الراحل محمود رضا عن زوجته، فقال في إحدى حوارته السابقة واصفا إياها: "حياتي الحقيقية بدأت في اليوم الذي تعرفت فيه بها، كنت من هواة السباحة وعضوا في نادي هوليوليدو، وهناك كنت أسمع دائمًا اسمها يتردد على الأفواه كبطلة للسباحة، فأحببتها من حديث النادي عنها حتى رأيتها ذات يوم".

وأكمل: "منذ اللحظة الأولى أحببت فيها كل شىء، فتمنيت نديدة زوجة ترافقني رحلة العمر، وفي الأيام التالية أصبحنا نلتقي ومع اللقاءات تقاربت ميولنا وعواطفنا وأهدافنا، وفي هذه الأيام كنت طالبًا في كلية التجارة وأعمل راقصًا في فرقة (لاري) وكانت نديدة تصر على مشاهدتى في كل حفلة، ثم اتفقنا على الزواج، وبعدها اقتنعت برغبتها في تكوين فرقة شعبية".

وأكمل محمود رضا حديثه عن زوجته، قائلا: "توفيت زوجتي نديدة ونحن نعرض أحد الاستعراضات في الإسكندرية عام 1960، فدفناها وخرجنا من الجنازة إلى المسرح حيث كان الموسم وقتها، فكانت عندما تُفتح ستارة المسرح نقدم العرض ونضحك وعندما كانت تُغلَق نبكي".

وعن عدم مشاركتها العروض الاستعراضية كشقيقتها قال محمود رضا: "زوجتى لم تكن تقوى على مشاركتنا في تقديم الرقصات الاستعراضية لأنها كانت تعانى من الروماتيزم في القلب، لكنها هي التي صممت لنا أزياء برنامجنا الأول كونها كانت تدرس الفنون الجميلة، فكانت تنفق أيامها في تصميم أزياء الفرقة وكنت أشفق عليها من الجهد، فتبتسم نديدة وتؤكد لى أن العمر واحد، وأن الإنسان يجب أن يعيش فيما يفيد وينفع".