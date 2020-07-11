ما حكم وضع بويضة مخصبة في رحم زوجة بعد وفاة زوجها؟.. الأفتاء توضح

فتاوى المرأة

قد يلجأ بعض الأزواج إلى عملية تخصيب بويضة الزوجة ووضعها في مراكز معالجة العقم للإنجاب بعد ذلك، ولكن يتوفى الزوج قبل قيام الزوجة بوضع البويضة المخصبة في رحمها، ما يجعل الأمر ملتبسا على الكثير حول الحكم الديني في ذلك.

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ووجهت سيدة لدار الإفتاء المصرية، سؤالا في هذا الشأن قالت خلاله "امرأة وزوجها قد خصبا بويضة ووضعت في مركز معالجة العقم، ثم توفي الزوج وأرادت الزوجة وضع تلك البويضة في رحمها، وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي في هذه الحالة؟".

وردت الإفتاء عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأنه لا يجوز شرعًا وضع البويضة المخصبة من الزوج بعد وفاته في رحم زوجته المتوفي عنها.

واستندت دار الإفتاء المصرية في حكمها إلى أنه بوفاة الزوج انقضت العلاقة الزوجية.