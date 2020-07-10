"أبويا ده برنس".. شيرين رضا تتحدث عن والدها قبل وفاته

علاقات و مجتمع

مواقف مختلفة حرصت فيها الفنانة شيرين رضا، على التحدث عن والدها محمود رضا، قبل وفاته اليوم، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، فهو واحد من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبي المصري، حيث أسس مع شقيقه علي رضا، فرقة "رضا".

ويرصد "هن"، مواقف حرصت فيها الفنانة شيرين رضا، على التحدث عن والدها الراحل.

"أبويا ده برنس"

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كانت الفنانة شيرين رضا، دائما تحرص على وصف والدها بـ"البرنس" نظرا للإنجازات التي حققها، وقالت خلال استضافتها في برنامج "it's show time"، على قناة "سي بي سي"، إنه كان له تأثير قوي في حياتها.

"أنا شبه أبويا جدا"

قالت شيرين رضا، خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة"، إنها تشبه والدها بشكل كبير.

أوضحت "رضا"، خلال لقائها في برنامج "The insider بالعربي"، أن والدها شارك في العديد من الأعمال الناجحة: "محمود رضا غني عن التعريف، وهو رجلي لهذا العام".