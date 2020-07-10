رجل أعمال هندي يشتري كمامة ذهبية لحمايته من "كورونا"

القاهرة - لايف ستايل اشترى رجل الأعمال شانكار كورهايد من مدينة بوني الهندية كمامة ذهبية بقيمة 4000 دولار.ورغم سعرها المرتفع للكمامة حبل من المطاط الأبيض المربوط بدل السلسلة المناسبة القطعة.ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شانكار قوله “إنها كمامة رفيعة ولها مسام صغيرة تساعدني على التنفس”. وأضاف: “لست متأكدا مما إذا كانت فعالة لحمايتي من عدوى فيروس كورونا ولكني أتخذ احتياطات أخرى”. قد يهمك أيضاً :

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