علاقات و مجتمع

تتصدر قضايا التحرش والاعتداء الجنسي منصات التواصل الاجتماعي الفترة الراهنة، خاصة بعد تداول قصة أحمد باسم زكي، المعروف بالطالب المتحرش، وراوية الفتيات الضحايا عما حدث معهن. الفنانة الشابة مريم الخشت، طالبت بحقوق الفتيات حال التعدي عليهن، عب عن عبر خاصية القصص المصورة على "إنستجرام": "مفيش واحدة في حياتك مش متأثرة باللي بيحصل وبالحوار المفتوح أخيرا عن التحرش.. بجميع أشكاله.. مفيش واحدة متعرضتش لـ ده". Advertisements وتابعت "مريم": "مفيش واحدة مش بيجيلها نوبات عياط مفاجئة لما بتفتكر حاجة على غفلة.. كونوا موجودين.. اسألوا.. اطمنوا.. اسمعوا.. افهموا.. ساعدوا". ويذكر أن مريم الخشت شاركت في مسلسل "ليه لأ"، وهو من بطولة أمينة خليل وهالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من إخراج مريم أبوعوف.

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كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة مريم الخشت تدعو الفتيات لمواجهة التحرش: اسألوا.. افهموا.. ساعدوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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